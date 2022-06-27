人民日报与南非《比勒陀利亚新闻报》的合作版面精彩、及时，很好地诠释了金砖合作机制对世界和平与发展发挥的重要作用。通过阅读版面内容，读者可以看到中国高度重视金砖合作，积极参与金砖合作进程，努力引领推动金砖合作与时俱进。快速发展的中国正被更多发展中国家视为榜样。

——南非独立在线新闻网站总编辑兰斯·维滕

通过阅读人民日报的稿件，巴基斯坦读者对金砖合作的重要意义一定会有更深的认识。习近平主席提出全球发展倡议以来，中国推动构建广泛的全球发展伙伴关系，不断加强国际合作。同时，中国推进金砖国家扩员进程等促进发展中国家间相互合作的务实举措，受到巴基斯坦读者的广泛关注。

——巴基斯坦战斗媒体集团总裁萨尔曼德·阿里

金砖国家领导人第十四次会晤是一个值得铭记的重要历史时刻。在当前复杂局势下，国际社会期待金砖国家在加强抗疫合作、促进经济复苏、维护和平稳定等方面发挥更大作用。虽然身在地球另一端，但我们的读者能够通过人民日报的报道感受到金砖合作机制的脉动。我希望与人民日报的有益合作持久深入地开展下去。

——巴西《商业导报》主编伦道夫·德·索萨

金砖合作机制的意义早已超出了五国范畴，对坦桑尼亚等广大发展中国家和新兴市场国家而言，金砖合作意味着新的发展机会与合作平台。非常期待金砖国家今年能在减贫、经济复苏等议题上取得丰硕合作成果，为发展中国家带来新的福音。期待坦中友谊能依托“金砖+”合作模式、全球发展倡议、共建“一带一路”倡议等继续迈上新台阶。

——坦桑尼亚《卫报》主编本杰明·麦格纳

人类命运休戚与共，世界需要团结合作，金砖国家领导人第十四次会晤的举行正当其时。“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，符合全球发展合作的需要。金砖国家已成为全球经济增长的主要动力，本次会晤将为全球发展合作指明方向。

——埃及《金字塔报》副主编萨米·卡姆哈维

在新冠肺炎疫情仍在蔓延、世界经济复苏步履维艰的背景下，金砖国家合力应对发展挑战、维护共同发展利益的必要性和紧迫性更加突出。2022年金砖“中国年”聚焦发展议题，金砖国家共同把握发展机遇，携手应对风险挑战，将为全球发展创造更多机遇。

——泰国泰中记者协会会长普瓦纳·那宋卡

金砖合作机制诞生16年来，已成为新兴市场和发展中国家合作的重要平台。坚持聚焦发展是金砖国家伙伴关系的基本立足点。金砖合作机制的包容性和开放性也推动了南南合作。相信未来金砖国家将继续相互包容、相互支持、同舟共济，推动构建人类命运共同体。

——俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫

金砖国家的合作成功证明，发展中国家是推动世界进步的重要力量。金砖合作是一种开放包容而非封闭偏狭的机制，欢迎不同文明、不同制度、不同发展道路的国家加入。“金砖+”承担了发展中国家对全球治理体系变革的期待，开辟出一条互利共赢、合作发展的道路。

——墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯

（本报记者邹松、程是颉、陈一鸣、闫韫明、沈小晓、孙广勇、张光政、彭敏采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 17 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)