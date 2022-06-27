中国海军“和平方舟”号医院船远赴海外开展人道主义医疗服务，为捍卫世界和平作出积极贡献。图为在多米尼克首都罗索，当地学生挥动中多两国国旗欢迎“和平方舟”号医院船首次到访。

江 山摄（新华社发）

2021年10月5日，在马来西亚吉隆坡郊区的发马公司灌装工厂，一名工人在科兴疫苗本地灌装生产线上工作。

朱 炜摄（新华社发）

中企承建的中马友谊大桥是马尔代夫首座跨海大桥，也是中马两国在共建21世纪海上丝绸之路领域的标志性项目。图为2018年8月22日，马尔代夫首都马累通过跨海大桥实现与机场岛连接。

王明亮摄

2022年2月4日，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营赴朱巴城区圣克莱尔孤儿院开展慰问活动。图为维和人员与当地儿童亲切交流。

孙雪松摄

2021年6月7日，满载100个标箱的浙江金华至匈牙利首发中欧班列从金华启程。

胡肖飞摄（新华社发）

2019年12月16日，由中国宋庆龄基金会等主办的“感知中国·美美与共”中国·阿联酋青少年文化交流周在北京开幕。图为阿联酋小女孩在中国老师辅导下体验中国古筝。

赵延涛摄

党的十八大以来，习近平主席以深邃的历史眼光和博大的天下情怀，深入思考“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”等关乎人类前途命运的重大课题，高瞻远瞩地提出构建人类命运共同体的重要理念，深刻阐述构建人类命运共同体的丰富内涵、实现途径等重大问题，推动各国与中国携手走构建人类命运共同体的人间正道，为世界和平发展、人类文明进步不断作出新贡献。

构建人类命运共同体的内涵不断丰富，为破解世界面临的复杂难题提供正确指引，凝聚起各国人民共同建设美好世界的最大公约数。构建人类命运共同体的区域不断拓展，为中国与有关地区实现和平发展、合作共赢指明方向。

高质量推进共建“一带一路”，为沿线国家和地区带来重要发展机遇；积极推进南南合作和南北对话，为加快全球减贫进程作出重要贡献；成功举办冬奥盛会，促进世界不同文明交流互鉴……中国始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为推动构建人类命运共同体而不懈奋斗，与各国携手创造人类更加美好的明天。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 07 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)