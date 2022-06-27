谭哲理

今年2月至3月，如期举办的北京冬奥会和冬残奥会为世界各地冰雪运动员提供了超越自我的舞台，也为新冠肺炎疫情困扰下的世界注入了信心和力量。北京冬奥会的主题口号“一起向未来”，正是对构建人类命运共同体理念的生动诠释。

中国提出构建人类命运共同体理念，有着深厚的历史与现实基础。中国一贯倡导和坚持和平共处五项原则，奉行独立自主的和平外交政策。人类命运共同体理念体现了中国大国外交精髓，着眼全人类的福祉和各国长远发展，为促进世界各国发展合作、实现互利共赢贡献了中国智慧和中国方案，将引领世界走上正确的发展道路。

当今世界正经历着前所未有的新冠肺炎疫情大流行，世界经济复苏不稳定、不平衡，地区冲突频发，人类发展进程受到严重冲击。一些国家顽固坚持冷战思维，政治上拉帮结派划分阵营、蓄意制造分裂，经济上大搞贸易保护主义，人为设置贸易壁垒，滥用经济制裁手段。在此背景下，加强团结合作，完善全球治理，共同构建人类命运共同体的意义尤为重大。

习近平主席强调，世界各国要坚持真正的多边主义，坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济。中国始终高举多边主义旗帜，推动全球治理体系变革，通过构建人类命运共同体，为解决人类当前面临的各种棘手问题、携手创造人类美好未来指明了方向。

推动构建人类命运共同体，中国既是倡导者，也是积极践行者。中国与很多国家、地区构建命运共同体，倡议各国在卫生健康、人与自然等诸多领域建立命运共同体，中国不断践行与发展着人类命运共同体理念。在这个过程中，中国重视同联合国等国际机构合作，重视与世界各国携手应对风险挑战，为推动落实联合国2030年可持续发展议程凝聚了合力。

在推动构建人类命运共同体的过程中，中国始终秉持共商共建共享原则，与各国分享发展红利，与世界共享发展机遇。疫情发生后，中国积极分享抗疫经验，向很多国家援助抗疫物资，并积极履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，助力弥合“免疫鸿沟”；中国推动高质量共建“一带一路”，与共建国家实现互联互通、共同发展；尤其值得一提的是，中国与广大非洲国家积极开展减贫合作，通过技能培训、农业合作等帮助非洲国家提高自主发展能力，增强了当地民众的获得感和幸福感。

我曾多次访问中国，见证了中国日新月异的发展变化。中国如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，提前10年完成了联合国2030年可持续发展议程减贫目标，经济社会发展取得巨大成就。同时，中国统筹疫情防控和经济发展，不断推进高水平对外开放，将有力地支撑后疫情时代的世界经济复苏。中国正用自身的发展，为推动构建人类命运共同体注入强大的动力。

在2022年世界经济论坛视频会议上，习近平主席指出，我们要在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。当前，世界面临着各种传统和非传统安全威胁，时代的大潮要求全人类为了生存和发展走到一起，形成合力、应对挑战。毫无疑问，推动构建人类命运共同体是实现这个目标的最正确选择。

（作者为南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员）

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 06 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)