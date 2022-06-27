本报记者 颜 欢 任皓宇 李 琰

“困难和挑战进一步告诉我们，人类是休戚与共的命运共同体，各国要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战、合作开创未来。”

党的十八大以来，习近平主席站在人类历史发展进程的高度，以长远的历史眼光和博大的天下情怀，深入思考人类前途命运，准确把握时代前进方向，提出构建人类命运共同体重要理念，为人类社会实现共同发展、持续繁荣、长治久安绘制了蓝图。中国将自身发展融入世界发展进程，以负责任大国的担当，与各国携手推动构建人类命运共同体，为创造更加繁荣美好的未来作出更大贡献。

为人类未来描绘方向

当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，挑战层出不穷、风险日益增多。世界怎么了、我们怎么办？在关乎人类社会何去何从的十字路口，世界迫切需要思想之光的指引。

2013年3月，在莫斯科国际关系学院，习近平主席面向世界提出人类命运共同体理念，指出“人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”一幅关乎人类前途命运的壮美蓝图在全球渐次展开。

2017年1月，在联合国日内瓦总部，习近平主席深入阐释构建人类命运共同体理念，倡导建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

应时而动，顺势而为。构建人类命运共同体理念的提出，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，揭示了世界各国相互依存和人类命运紧密相连的客观现实和发展规律，被不少国际人士视为“人类在这个星球上的唯一未来”。

当前，人类尚未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险；全球经济复苏仍脆弱乏力，又叠加发展鸿沟加剧的矛盾；气候变化等治理赤字尚未填补，数字治理等新课题又摆在面前。面对世界进入新的动荡变革期，人类命运共同体始终是中国元首外交的关键词。习近平主席准确把握时代大势，持续充实和丰富人类命运共同体理念，坚定回答时代之问。

2020年9月，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，面对新冠肺炎疫情带来的全球性挑战，习近平主席提出重要的“四点启示”，呼吁“让我们团结起来，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，共同创造世界更加美好的未来”；

2021年9月，习近平主席出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，提出全球发展倡议，推动各方构建全球发展命运共同体，应对全球性威胁和挑战；

2022年4月，博鳌亚洲论坛2022年年会。习近平主席站在心系全人类前途命运和安危福祉的高度，郑重提出全球安全倡议，强调“安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体”；

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世界局势复杂演变，面对层出不穷的传统安全和非传统安全威胁，人类命运共同体理念愈加放射出真理光芒，赢得了世界的广泛赞誉。吉尔吉斯斯坦前总统萝扎·奥通巴耶娃说，习近平主席的一系列倡议和主张“为人类未来描绘了方向”。

“构建人类命运共同体理念是前无古人的伟大创举，也是改变世界的伟大创造。”英国剑桥大学教授马丁·雅克直言，中国提供了一种“新的可能”，就是摒弃丛林法则、不搞强权独霸、超越零和博弈，开辟一条合作共赢、共建共享的文明发展新道路。

共建美好世界的最大公约数

推动构建人类命运共同体，不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明，而是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，形成共建美好世界的最大公约数。

这是对时代之问的中国答案，也具有世界价值。

人类命运共同体理念内涵不断丰富，实践版图与时俱进，不断拓展——

在国家层面，作为最大的发展中国家，中国始终同其他发展中国家守望相助，与哈萨克斯坦、巴基斯坦、越南、尼泊尔、柬埔寨、老挝、缅甸、塔吉克斯坦、印尼、土库曼斯坦、埃及等越来越多的友好伙伴构建起双边命运共同体，增加双方利益汇合点，实现更大互利共赢；

在地区范围，中国推动打造周边、亚太、中国—东盟、上合组织、中非、中阿、中拉、中国同太平洋岛国命运共同体，凝聚起更多合作力量，增强共同应对挑战的信心，为中国与有关地区实现和平发展繁荣指明了方向；

在全球领域，中方倡议构建网络空间命运共同体、核安全命运共同体、海洋命运共同体、人类卫生健康共同体、全球发展共同体、人与自然生命共同体、地球生命共同体，为人类共同应对挑战提供了新视角新方案。

由点及面，连线成网。人类命运共同体理念日益深入人心，世界各国在中国“言必信、行必果”的大国担当中看到了命运与共、建设更加繁荣美好世界的信心和希望。

——中国已经向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，并将继续向非洲国家无偿援助6亿剂疫苗、无偿向东盟国家提供1.5亿剂疫苗；中国还积极参与世卫框架下的“新冠疫苗实施计划”和“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议；

——中国菌草项目已在100多个国家落地生根，给当地创造数十万个就业机会。巴布亚新几内亚前国防部部长卡拉尼特意将自己女儿改名为“菌草”。他说，巴新民众将永远铭记中方的帮助和支持，深化巴中友好；

——中国企业参建多条连接非洲和欧、亚、美洲大陆海缆工程，支持非洲通信领域快速发展，承建了非洲一半以上无线站点及高速移动宽带网络，累计铺设超过20万公里光纤，帮助600万家庭实现宽带上网，服务超过9亿非洲人民；

——中国军队迄今已先后参加25项联合国维和行动，累计派出维和人员5万余人次，足迹遍布全球20多个国家和地区；

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第七十六届联大主席沙希德感慨，各种全球性威胁与挑战印证了习近平主席提出的人类命运共同体理念的正确性。

大道行思，取则行远。人类命运共同体理念被先后写入联合国决议、安理会决议、联合国人权理事会决议，“一份独特的中国礼物”“全球在21世纪的重要使命”“为推动世界和平开辟了新的路径”……构建人类命运共同体获得国际社会高度肯定和赞誉，展现出蓬勃的生命力，为人类走出困境指引了正确的前进方向。

完善全球治理的生动实践

“国际社会发展到今天已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件就会使整个机器运转面临严重困难，被拆的人会受损，拆的人也会受损。”习近平主席用生动的比喻阐述各国命运休戚与共的现实。

应对全球治理挑战，中国主张世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。中国始终坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，秉持共商共建共享的全球治理观，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，努力推动构建人类命运共同体。

中国坚持真正的多边主义，促进共同发展的决心不变。习近平主席提出的全球发展倡议得到国际社会积极响应，100多个国家表示支持，50多国加入“全球发展倡议之友小组”。这充分说明，全球发展倡议顺应历史潮流，契合各国需求，是大势所趋、人心所向。

共建“一带一路”，是中国与其他国家和地区共同发展的见证。截至2022年6月22日，中国已经同149个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨认为，共建“一带一路”充分协调各种资源助推各国共同发展，不断培育和提升各国“供给能力”，为世界经济发展提供新机遇，为构建人类命运共同体注入强劲动力。

中国坚持真正的多边主义，促进共同安全的决心不变。习近平主席在全球安全倡议中，以“六个坚持”为核心要义，强调安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体，为弥补和平赤字、破解全球安全困境指明了方法路径。

泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长洪风表示，当前全球大环境下，中国高举多边主义旗帜，积极推动合作共赢，有力促进了世界经济复苏和国际和平稳定，展现了大国担当。习近平主席从全人类前途命运出发提出的全球发展倡议和全球安全倡议，更好地兼顾了发展与安全，是对人类命运共同体理念的进一步完善和实践。

“这是一种让世界共同行动的新方式，让各国建立起利益共同体，担负共同责任，创造共同未来。”在英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里看来，构建人类命运共同体，必将推动人类和平与发展事业不断前进。

不畏浮云遮望眼，乱云飞渡仍从容。世界进入新的动荡变革期，各国应当站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，同心同向，推动构建人类命运共同体，共同建设和平、发展、繁荣的美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 06 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)