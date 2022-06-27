人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

2022年“汉语桥”中文比赛比利时预赛成功举办

2022年06月27日08:58 | 来源：人民网-国际频道
小字号

图为大学生组选手在比赛中。人民网记者 张朋辉摄
图为大学生组选手在比赛中。人民网记者 张朋辉摄

人民网布鲁塞尔6月26日电 （记者张朋辉）当地时间6月26日下午，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛比利时预赛、第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛比利时预赛在布鲁塞尔孔子学院举行。本次比赛由中国驻比利时大使馆主办、布鲁塞尔孔子学院承办。

比赛受到比利时中文爱好者的热烈欢迎，来自比利时6所高校的大学生选手和来自比利时弗拉芒语、法语和德语三大语区的15名中学生选手参加了比赛。经过激烈角逐，来自蒙斯大学翻译学院的毕海获得大学生组比赛第一名，他将代表比利时赛区参加2022年“汉语桥”中文比赛全球总决赛。来自列日孔院的马佳获得中学生组比赛第一名。

比利时预赛的评委由大学教授和中国驻比媒体高级记者担任。大学生组预赛包括主题演讲、中国文化才艺展示、中国国情知识及中国文化知识问题等3个环节，中学生组预赛包括中国语言和中国国情知识问答笔试、主题演讲、中国文化才艺展示等3个环节。

图为中学生组选手在比赛中。人民网记者 张朋辉摄
图为中学生组选手在比赛中。人民网记者 张朋辉摄
中学生组选手比赛结束后合影留念。人民网记者 张朋辉摄
中学生组选手比赛结束后合影留念。人民网记者 张朋辉摄
(责编：高歌、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部