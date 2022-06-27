图为大学生组选手在比赛中。人民网记者 张朋辉摄

人民网布鲁塞尔6月26日电 （记者张朋辉）当地时间6月26日下午，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛比利时预赛、第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛比利时预赛在布鲁塞尔孔子学院举行。本次比赛由中国驻比利时大使馆主办、布鲁塞尔孔子学院承办。

比赛受到比利时中文爱好者的热烈欢迎，来自比利时6所高校的大学生选手和来自比利时弗拉芒语、法语和德语三大语区的15名中学生选手参加了比赛。经过激烈角逐，来自蒙斯大学翻译学院的毕海获得大学生组比赛第一名，他将代表比利时赛区参加2022年“汉语桥”中文比赛全球总决赛。来自列日孔院的马佳获得中学生组比赛第一名。

比利时预赛的评委由大学教授和中国驻比媒体高级记者担任。大学生组预赛包括主题演讲、中国文化才艺展示、中国国情知识及中国文化知识问题等3个环节，中学生组预赛包括中国语言和中国国情知识问答笔试、主题演讲、中国文化才艺展示等3个环节。

图为中学生组选手在比赛中。人民网记者 张朋辉摄 中学生组选手比赛结束后合影留念。人民网记者 张朋辉摄

(责编：高歌、杨牧)