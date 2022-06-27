白 阳 宋亦然

6月22日至24日，国家主席习近平在北京以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲，主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会并发表重要讲话。

2017年，习近平主席在厦门主持金砖国家领导人第九次会晤，开启了金砖合作第二个“金色十年”。5年来，面对各种风险挑战，中国与金砖国家携手前行。金砖国家作为重要的新兴市场国家和发展中大国，为世界注入积极、稳定、建设性力量。

金砖合作“含金量”不断提升。金砖国家经济总量约占全球的25%，贸易总额占18%，对世界经济增长贡献率达50%，成为影响世界经济发展的重要力量。

金砖合作“朋友圈”持续扩大。越来越多的新兴市场和发展中国家的代表参加“金砖+”各层级对话会，“金砖+”合作理念日益深入人心，影响力和号召力不断增强。

美国《外交政策》双月刊去年曾发文《为什么金砖国家仍然重要？》，试图解释金砖合作成功的原因。其实答案显而易见——金砖国家的团结协作不断加强。在国际舞台上，金砖国家不断发出“金砖声音”，发挥“金砖作用”，在重大国际和地区问题上提出“金砖方案”，采取“金砖行动”，话语权和影响力不断提高，持续壮大了维护和平与发展的力量。就在本次领导人会晤开始之前，西班牙媒体发表题为《中国为金砖国家充电》的文章，认为“在轮值主席国中国的领导下，金砖国家似乎再次起飞”。

面对外媒的高度关注，人民日报向国外主流媒体平台推送覆盖7个语种的200余件阐释金砖合作理念、介绍金砖合作成果的优质新闻产品；与多国主流媒体合作刊发21块“聚焦金砖‘中国年’”主题专版。这些新闻产品详细介绍金砖“中国年”的活动丰富多彩、纵贯全年，为金砖合作进入第二个“金色十年”的后半程注入强大活力；深入阐释全球安全倡议与全球发展倡议呼应和平与发展的时代主题，对全球发展和安全事业作出了重大贡献。

过去5年，金砖合作成就辉煌；未来5年，金砖合作前景广阔。只要我们高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵，金砖国家这艘大船就一定能够乘风破浪，驶向更加光明美好的前方。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)