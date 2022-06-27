新华社北京6月26日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部网站26日发布消息，俄国防部长绍伊古视察了参与特别军事行动的俄罗斯部队。乌克兰国家通讯社26日援引顿涅茨克地区军事行政长官保罗·基里连科的话报道说，俄军正在向顿涅茨克地区北部重镇斯拉维扬斯克方向集结兵力。

——据俄罗斯国防部网站26日消息，绍伊古视察了参与特别军事行动的俄罗斯部队，听取了指挥官关于当前俄军在主要作战方向行动情况的汇报，并特别关注了涉及作战行动全面保障工作的问题。国防部没有说明视察时间和地点。

——据乌通社26日报道，基里连科当天在电视节目中说，乌方观察到，俄军正在向斯拉维扬斯克方向集结兵力、重型装甲车辆和火炮，并试图抵近乌方阵地。

——乌克兰基辅市市长克利奇科26日在社交媒体发文说，当天早上，基辅市舍甫琴科夫斯基区一栋9层居民楼发生爆炸后起火，救援人员从居民楼内疏散了25人。乌克兰总检察长办公室同日在社交媒体发文说，居民楼爆炸已造成1人死亡，另有4人被送往医院救治。基辅市执法部门已对爆炸事件展开调查。

——俄罗斯国防部26日发布通报说，乌军再次尝试通过航空部队和多管火箭系统袭击蛇岛，但没有成功。作为回应，俄军击落了一架乌方飞机和12枚火箭弹。俄国防部发言人科纳申科夫当天说，俄军使用高精度武器对位于切尔尼戈夫州、日托米尔州和利沃夫州的3个乌军训练中心实施大规模打击。

——科纳申科夫25日说，卢甘斯克武装力量在俄军支持下，完全控制了北顿涅茨克市以及该市附近的博罗夫斯科耶和其他两个居民点。他说，北顿涅茨克氮肥厂的控制权交给了当地民兵。另据乌通社25日报道，北顿涅茨克市市长斯特留克当天在电视采访中证实，该市已完全在俄军控制下，俄军正在恢复城市秩序并任命了该市负责人。（参与记者：李铭、李东旭、耿鹏宇、赵冰）

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