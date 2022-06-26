央视网消息：今天的《中国心 香江情》一起来认识一位香港青年蔡文豪。从小喜爱摄影的他，励志文章报国，于是入职《大公报》成为一名摄影记者。他用镜头记录了香港在国家支持下的发展，以及民众庆祝回归、香港国安法颁布实施等多个历史瞬间。蔡文豪希望用自己的镜头，向世界讲述更多新时代香港故事。

《大公报》高级摄影记者 蔡文豪：我是蔡文豪，《大公报》的摄影记者，在这里工作21年。我父母从小教导我们，身为中国人一定要爱国，为国家争一口气。1997（年）我刚毕业，还不是一个摄影记者，但是我感觉香港不一样了。我感觉，香港就是一个新生的小孩，我拿着相机出去拍摄，到处感受这个新生的城市。所以毕业后我要找一份跟国家有关联的工作，加入《大公报》是必然的选择。在这里我见识到什么是文章报国，并重新认识祖国。

2015年，我有幸以香港媒体的身份去北京见证（纪念）抗战胜利70周年阅兵。阅兵当天我在天安门，感觉到今天国家很强大。港珠澳大桥2018年通车，这是我盼了十年的大桥，我带着期待前去拍摄。因为珠海是我的家乡，澳门是我的出生地，香港是我成长和生活的地方。现在大桥通车了，实实在在地促进三地的融合发展，对（粤港澳）大湾区的发展有很大的好处。比如说，我三地的亲朋好友都受惠于（粤港澳）大湾区发展。

我去了香港故宫（文化博物馆）采访，不敢相信在自家门口就能看到国家一流的宝物，我在里面看了很久，很兴奋、很开心、很荣幸。我觉得国家跟我们很近就是，国家在香港疫情的时候很大力帮助我们。在“修例风波”的那些时间，暴徒在街巷犯法破坏袭击警察，摄影记者在前面拍摄，每次都带着不安出门。但是国家在香港实施国安法，能明显感觉社会气氛变得祥和和安定。

这一张是去年（香港）回归纪念日，很多人拿着国旗去庆祝，很多小孩、学生一起去庆祝回归，庆祝我们的国家发展。

回归25年，我们香港人，特别是学生对祖国的认识多了，对国家认同多了。很多学生都喜欢回内地学习、找工作，对国家有信心。我小孩5岁，（叫）蔡洛潼，洛是洛阳，中华文化的起源地（之一）；潼（是）潼关，我希望他像潼关一样坚强。我在他人生起点上为他取了与祖国有关联的名字，希望下一代也成为爱国的人。

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