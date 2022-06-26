人民网曼谷6月26日电 （记者孙广勇）6月24日，东帝汶总统奥尔塔前往帝力市马六（Manleuana）九年制学校和科摩罗（Comoro）社区卫生中心视察中国援东学校厨房和向东营养不良孕妇及哺乳期妇女提供紧急营养食物援助项目。中国驻东帝汶大使肖建国、东帝汶卫生部长贝洛以及学校师生和社区妇女代表等参加活动。

奥尔塔指出，饥饿和营养不良等问题长期困扰东帝汶儿童和妇女等脆弱人群，严重威胁东青少年身心健康和智力发育，阻碍国家经济和社会发展。感谢中方多年来在粮食安全和卫生领域对东开展的人道主义援助，特别是在新冠肺炎疫情和世界粮食危机背景下对东及时展开的系列营养食物援助。

肖建国表示，当前东帝汶粮食不安全状况有所加剧，对儿童和妇女等弱势贫困群体带来严峻挑战。中国政府通过定向援助资金向东捐赠学校厨房和使用南南合作基金向东在校儿童和孕妇及哺乳期妇女提供紧急营养食物援助，契合并满足了东方现实需要，对于保障东母婴和青少年健康安全具有重大意义。

肖建国表示，2022年是中东建交20周年，王毅国务委员兼外长6月初成功访东，就卫生、教育和农业等领域达成多项合作成果。中方将以此为契机，与东继续深化在粮食安全、医疗卫生和教育等领域合作，助力东改善民生及实现“零饥饿”可持续发展目标。

随后，奥尔塔总统与肖建国大使看望和慰问当地师生及妇女儿童群体，并向现场学生和妇女代表分发了中方捐赠的营养食物。

(责编：于洋、杨牧)