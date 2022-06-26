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美国亚裔集会呼吁“停止仇亚”

2022年06月26日13:52 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿6月25日电（记者孙丁）美国亚裔人士25日午后在首都华盛顿市国家广场举行集会，呼吁停止针对亚裔的仇恨及暴力犯罪行为。

　　当天的集会上，不少示威者手持自制标语牌，上面写着“停止仇亚”“我是亚裔我自豪”“团结应对仇恨”等标语或口号。活动组织者之一克里斯蒂娜·陈告诉新华社记者，预计有数千至上万人参加集会，希望他们的声音能被听到，以帮助亚裔群体争取种族平等和人身安全。

　　新冠疫情在美国暴发后，美国一些政客为了摆脱应对不力的责任，散布和煽动阴谋论，针对亚裔的仇恨行为甚至暴力犯罪在美国显著增加。在宾夕法尼亚州费城读高中的珍妮·朴告诉记者，她所在的学校也出现许多针对亚裔的不友好行为。

　　来自密歇根州底特律市的画师安东尼·李和同伴将一幅巨幅画像带到集会现场，引人注目。画像中的人物，是1982年在底特律被两名白人男子殴打致死的美籍华裔男子陈果仁。当时，美国汽车行业不景气，大量人员失业，美国多方将责任推给日本汽车厂商及进口汽车，造成“仇亚”情绪高涨，许多亚裔成为直接受害者。

　　安东尼·李告诉记者，在如今的新冠疫情中，某些身居高位的政客说了很多推卸责任的政治性言论，让美国亚裔的日子很不好过。

　　据加利福尼亚州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨与极端主义研究中心今年早些时候发布的数据，2021年，美国针对亚裔的仇恨犯罪比2020年增长339%，纽约、旧金山、洛杉矶等城市的“仇亚”犯罪数量再创新高。

　　拥有亚裔血统的美国副总统哈里斯曾表示，种族主义和仇外情绪在美国一直是“真实存在”。她说，新冠疫情中，美国一些身居高位的人把美国亚裔当作“替罪羊”，那些人有话语权、影响力，却在传播这种仇恨。

(责编：于洋、杨牧)

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