新华社英国爱丁堡6月25日电（记者黄泽民）苏格兰政界、学界多位人士近日与中国驻英国大使郑泽光会见时表示，近年来，苏格兰同中国在多个领域的合作取得进展，愿增进对华友好交流与合作。

苏格兰政府宪法、外事、文化事务内阁秘书安格斯·罗伯逊在与郑泽光会见时表示，苏格兰政府高度重视与中国的交流与合作，近年来，苏格兰同中国在经贸、教育、文化、旅游等领域的合作取得丰硕成果。在苏格兰的中国留学生数量不断增加，华人社区已成为苏格兰多元化社会重要组成部分并为当地经济社会发展作出了积极贡献。苏格兰政府愿进一步增进同中国的友好交往与合作，给双方人民创造更多利益。

郑泽光说，近年来，苏格兰同中国山东省等省市的友好伙伴关系取得新的发展，双方在贸易、投资、教育、文化等领域的交流合作卓有成效。苏格兰三文鱼、威士忌等产品畅销中国，多所高校同中国大学建立合作关系，双方人员往来不断增长。中方愿继续与苏格兰加强沟通交流，扩大友好合作。

格拉斯哥市长杰奎琳·麦克拉伦在与郑泽光会见时表示，近年来，格拉斯哥同大连、天津等中国城市互利合作取得积极进展，同中国加强交流与合作对推进格拉斯哥国际化发展战略至关重要。格拉斯哥欢迎更多中国投资者、留学生、游客前来投资兴业、学习和观光。

近年来，苏格兰学界也同中国保持着密切合作。爱丁堡大学与上海交通大学、浙江大学等中国高校开展了务实合作和交流，格拉斯哥大学与南开大学、电子科技大学等中国高校在经济学、生命科学和电子工程等领域开展了密切交流合作。

爱丁堡大学校长彼得·马西森表示，中国是爱丁堡大学重要的合作伙伴，爱丁堡大学欢迎更多优秀中国学生前来学习，期待与中国高校进一步深化双方在教学和科研领域的交流合作。

格拉斯哥大学校长安东·穆斯卡泰利表示，与中国高校的学术交流有利于促进双方发展，符合双方利益。

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