中新社巴黎6月25日电 (记者 李洋)法国总统马克龙当地时间25日表示，他已指示总理博尔内组建新政府。他同时明确指出将继续推进相关改革目标。

马克龙当天接受法新社采访时作上述表态。马克龙确认了他对博尔内的信心，并指示她与国民议会相关党团派别展开新的磋商，以便在7月初组建一个新的“行动政府”。

博尔内本周早些时候曾向马克龙提交辞呈，但被拒绝。马克龙当时表示，政府应继续执行公务，他会进行“必要的政治磋商”，寻找可能的“建设性解决方案”。

马克龙25日说，当他下周从七国集团峰会和北约峰会返回后，博尔内将向他提交政府“未来数月乃至数年”的路线图以及一个为法国服务的新政府的组建计划。他表示对政府的责任精神和达成目标的能力“充满信心”。

马克龙同时明确表明，他将继续推进改革目标，特别是退休制度改革和充分就业改革——像邻国那样工作更长时间，并考虑到长期的职业生涯规划，最终实现充分就业的目标。他指出两大改革要通过协商进行。

博尔内25日晚通过社交媒体表示，她将按照马克龙的要求，于下周与国民议会党团派别展开磋商，探讨他们的合作意愿。她也将向马克龙提交有关的路线图，以应对当下的挑战。

马克龙本周会见法国各主要党派领导人，寻求解决因执政党阵营在议会选举中未能取得国民议会绝对多数席位造成的执政压力。法国执政党阵营在议会选举中取得国民议会577个席位中的245席，距离国民议会绝对多数席位所需的289席还缺少44席。

按照马克龙目前的考量，法国共和党等党派仍然是潜在的合作者。但他排除了执政党阵营与极右翼党派“国民联盟”或极左翼党派“不屈的法兰西”达成合作协议的可能性。(完)

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