中新网6月26日电 据路透社报道，当地时间25日，世界卫生组织发布消息称，猴痘疫情尚未成为国际公共卫生紧急事件。与此用时，世卫组织总干事谭德塞表示，他对这场疫情深感担忧。

当地时间6月24日，美国纽约市政府在曼哈顿开设临时诊所，为易感人群接种猴痘疫苗。图为公众咨询猴痘疫苗接种事项。 中新社记者 廖攀 摄

世卫组织发表声明称，尽管委员会内部存在一些不同意见，但他们最终一致认为，在目前阶段，猴痘疫情不构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织总干事谭德塞在另一份声明中指出，“我对猴痘疫情深感担忧，这显然是一种不断发展的健康威胁，我和世卫组织秘书处的同事正在极其密切地关注这一威胁。”

报道指出，根据世卫组织的数据，在过去的六周内，已有近50个非猴痘流行国家和地区报告了超过3200例猴痘病例，包括1例死亡病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，也可通过被病毒污染的材料(例如床上用品)密切接触传染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重，也可能导致死亡。儿童、孕妇以及免疫功能低下者等人群感染风险更高。

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