中国日报网6月25日电 以 “数字中国、美丽中国、幸福中国”为主题的“2022中国有约 A Date with China”国际媒体主题采访活动今天上午在宁夏银川正式启动。国家互联网信息办公室网络传播局、宁夏互联网信息办公室、中国日报网、宁夏日报报业集团等负责同志，以及采访团的中外媒体记者参加了启动仪式。

“2022中国有约 A Date with China”国际媒体主题采访活动启动仪式。

国家互联网信息办公室网络传播局副局长、一级巡视员张勇在启动仪式致辞中表示，今年“中国有约·读懂百年大党”网络主题活动如约而来，将继续探寻中国共产党在新征程上引领时代变革、带领人民创造幸福美好生活的成功之道和思想力量。宁夏各族人民沿着总书记指引的建设美丽新宁夏的康庄大道阔步前行，一幅经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的优美画卷正在宁夏大地上徐徐展开。“2022中国有约”从宁夏启航走向全国，将见证各地新时代十年的历史性巨变。

宁夏互联网信息办公室主任王玮欢迎“2022中国有约”首线首站来到宁夏。她表示，在为期5天的采访行程中，参访团将通过国际化的视角，“边走、边看、边讲故事”的方式，呈现建党百年来，特别是党的十八大以来，宁夏在生态保护、乡村振兴、民生改善等方面的发展成就。

中国日报网总编辑韩蕾代表主办方在致辞中表示， “中国有约”主题采访活动搭建起了中国故事与国际受众之间的桥梁，我们希望与大家一起成为新时代中国发展的见证人、新时代中国故事的传播官、新时代中国与世界交流增信的推动者。

阿塞拜疆共和国驻华大使馆公使衔参赞胡欣诺夫·艾亚尔（Ayyar Huseynov）认为“中国有约”系列网络主题活动极具意义。他说，这能让世界更广泛地了解中国及其蕴藏的巨大的经济机遇，以及它广袤的土地、迷人的自然风光、善良且好客的人民、古老的文化和文明。宁夏拥有丰富的文化和建筑遗产、巨大的经济潜力，了解这些，会让我们更近一步地了解中国的伟大历史。

在启动仪式上，哈萨克24KZ电视台记者博塔发言说：“通过‘中国有约’这样的活动，我们可以更多地了解中国各地，并向我们的观众更详细地介绍中国国情、文化、风俗习惯、发展的过程等。每次来中国，我都发现它发生的巨大变化，不仅能看到城市的外貌变化，更能通过老百姓的生活看到中国的迅速发展。”

启动仪式现场。

据悉，去年 “中国有约”曾走访陕西、湖北、贵州、广西、新疆、福建、天津、江苏等8个省区市。来自埃及、俄罗斯、美国、日本、土耳其、英国等二十多个国家的外国媒体驻华记者和在华外籍网络名人，用融通中外的独特视角，对中国脱贫攻坚、乡村振兴成果进行生动报道，感受中国改革开放的时代脉搏和人民的美好生活，推出各类报道数千篇，相关报道和话题的全球传播量超过10亿人次。

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