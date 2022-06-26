新华社莫斯科6月25日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京25日表示，俄方未来几个月内将向白俄罗斯提供“伊斯坎德尔-M”导弹系统。

据克里姆林宫网站消息，普京当天在圣彼得堡与到访的白俄罗斯总统卢卡申科举行会晤。双方讨论了世界市场粮食和化肥供应短缺、应对北约训练飞行及俄白联盟国家安全等问题。

在谈及美国及北约飞机在白俄罗斯边境附近进行携带核弹头的训练飞行时，普京表示，没有必要采取对等举措，但必须确保俄白联盟国家和其他集体安全条约组织国家的安全。

普京说，俄方未来几个月内将向白俄罗斯提供“伊斯坎德尔-M”导弹系统，该系统可搭载弹道导弹和巡航导弹，包括常规导弹和核导弹。他还提议在俄工厂为白俄罗斯军队正在使用的苏-25战机进行升级改造。

卢卡申科说，白俄罗斯应做好应对一切的准备。白方对立陶宛和波兰政府奉行的对抗政策感到担忧。

据报道，“伊斯坎德尔”导弹是俄军现役最先进的战役战术导弹，主要用于摧毁敌方导弹系统、远程火炮系统、机场、指挥所等地面目标，每台发射车可携带两枚导弹，可在一分钟内完成对两个目标的攻击，具有高度灵活性、隐蔽性和适应性，是俄军重要的现代化装备。

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