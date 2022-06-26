新华社德黑兰6月25日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利25日在伊朗首都德黑兰宣布，伊朗核问题全面协议相关方谈判将在数天内重启。

阿卜杜拉希扬当天与到访的博雷利举行会晤。阿卜杜拉希扬在随后举行的联合新闻发布会上说，双方就重启伊核谈判进行了细致和深入的会谈，准备打破谈判僵局。希望美方在此次谈判中采取“现实和公平的做法”，负责任地行事。他表示，对伊朗来说，重要的是“完全获得伊核协议中规定的所有经济利益”。

博雷利说，伊核谈判预计将在数天内恢复并打破僵局。谈判已搁置3个月，各方需要加快工作，迅速重启谈判，以“解决最后的未决问题”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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