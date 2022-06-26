本报记者 吴乐珺 王 远 张远南 白紫微

6月23日至24日，习近平主席以视频方式分别主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会并发表重要讲话。6月22日，习近平主席在金砖国家工商论坛开幕式发表主旨演讲。

习近平主席站在全人类福祉的高度，引领金砖会晤形成一系列开创性、引领性、机制性成果，作答时代之问，携手各方擘画包容普惠、互利共赢的人间正道，谱写了人类进步发展的新篇章。

大国担当，推动全球发展迈向新时代

发展是人类社会的永恒主题，也是破解各种难题、实现人民幸福的关键。近年全球经济复苏艰难，南北发展鸿沟拉大，国际发展合作动能不足，发展问题在国际议程中日益边缘化，落实联合国2030年可持续发展议程步履维艰。

在全球发展事业何去何从的关键时刻，习近平主席高瞻远瞩，深刻阐释推动发展要义——

“我们要坚持以人民之心为心、以天下之利为利，推动全球发展迈向新时代，造福各国人民。”

“去年，我提出全球发展倡议，旨在推动联合国2030年可持续发展议程再出发，推动构建全球发展共同体。中方愿同金砖伙伴一道，推动倡议走深走实，助力实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。”

“我深深感受到，只有不断发展，才能实现人民对生活安康、社会安宁的梦想。”

自全球发展倡议提出以来，已经得到100多个国家和国际组织的响应，50多国加入“全球发展倡议之友小组”。

举办全球发展高层对话会，标志着全球发展倡议开始落地生根。这是一次具有特殊意义的相聚——除金砖五国领导人外，来自亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲的重要新兴市场国家和发展中国家领导人聚首云端，追求发展的共同梦想成为连接各国的纽带。

两份文件彰显中国的主动担当——《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》，从倡议加快落实2030年可持续发展议程，到强调国际社会应更加重视发展问题，再到提出重振全球发展伙伴关系，传递出金砖国家坚定有力的发展之声。《全球发展高层对话会主席声明》包含32项举措的成果清单，覆盖减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等8个领域，充分体现了与会各方坚持聚焦发展，将发展问题置于国际合作议程核心位置的政治共识。

多条务实举措展现中国的主动作为——创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国—联合国和平与发展基金的投入、成立全球发展促进中心、发布《全球发展报告》、建立全球发展知识网络等，彰显中国同发展中国家站在一起，致力于同发展中国家实现共同发展繁荣的坚定决心。

“在当前新冠肺炎疫情反复延宕、全球经济复苏乏力、国际局势动荡不安的大背景下，中国经济展现出强大韧性，是推动世界经济复苏的重要驱动力。”法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼表示。

大国道义，为完善全球治理注入动力

一段时期以来，冷战思维、集团政治抬头，传统和非传统安全威胁层出不穷。国际局势中不稳定、不确定、不安全因素上升，世界面临分裂对抗的现实风险。开放包容还是封闭排他，融合发展还是阵营对抗，关乎全人类的前途命运。

和平犹如阳光和空气，是人类赖以生存和发展的基本要素，是全世界人民的殷切期盼。习近平主席的重要讲话旗帜鲜明、掷地有声，表达了发展中国家热爱和平与安宁、反对霸权与强权的共同心愿，发出了正义之声、和平之声、时代之声——

“只有人人都珍爱和平、维护和平，只有人人都记取战争的惨痛教训，和平才有希望。”

“国际社会要摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识，让和平的阳光照亮世界。”

在今年博鳌亚洲论坛年会，习近平主席首次提出全球安全倡议，为消弭和平赤字提供了治本之策，为应对国际安全挑战贡献了中国方案。

心合意同，谋无不成。金砖国家保持经常性协调，探讨在重大国际和地区问题上提出“金砖方案”，采取“金砖行动”，将不断提升广大新兴市场国家和发展中国家的话语权和影响力，持续壮大维护和平与发展的力量。

高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵，中国方案表达了国际社会的共同心声。《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》强调加强和改革全球治理、重申对多边主义的承诺，和对以世界贸易组织为代表的开放、透明、包容、非歧视和以规则为基础的多边贸易体制的支持。

巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声认为，金砖国家以合作实践为多边主义打造出“金砖样板”，为完善全球治理体系、促进世界繁荣稳定作出了金砖贡献。

大国引领，汇聚金砖国家合作力量

金砖合作已走过16年历程，从建立新开发银行和应急储备，到“金砖+”合作模式，再到确立新工业革命伙伴关系，金砖合作正在进入高质量发展阶段。

习近平主席站在全球发展的战略高度，为新兴市场国家和发展中国家凝心聚力、实现更大发展指引方向——

“包容普惠、互利共赢才是人间正道。”

“金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的‘小圈子’，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。”

“合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。”

金砖“中国年”硕果累累，亮点纷呈。从巩固抗击疫情的金砖防线、到为维护全球粮食安全注入金砖动力、再到发掘创新发展的金砖潜力……全年的金砖活动将达成37项重大成果，在数量和质量上都将达到金砖合作的新高度。

自2017年中国提出“金砖+”合作模式以来，各国在科技创新、疫苗研发、人文交流、可持续发展等领域开展了丰富多彩的“金砖+”活动、搭建了新的合作平台，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。

“金砖合作的影响力超出了五国范畴，对全球经济社会发展都有重要贡献。”俄罗斯团结商业银行股份公司副总裁沙罗诺夫·谢尔盖表示。

《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》体现了金砖国家领导人就进一步推进金砖外围对话和“金砖+”合作达成的重要共识，反映出各国对凝聚集体智慧和力量的普遍心愿。

团结广大新兴市场国家和发展中国家的“金砖+”合作模式，在当前南北发展鸿沟不断扩大、国际发展合作动能减弱的背景下尤显珍贵。

“‘金砖+’体现了真正的多边主义和多元文化精神，将进一步推动发展中国家向共同愿景迈进。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示。

积力所举，则无不胜；众智所为，则无不成。展望未来，中国将携手各方，坚定信心，勇毅前行，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，奏响构建人类命运共同体的新乐章。

（本报记者曲颂、陈尚文对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2022年06月26日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)