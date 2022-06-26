新华社华盛顿6月25日电（记者孙丁）美国总统拜登25日在白宫签署一项社区安全法案，以应对美国严重的枪支暴力问题。

这一法案于本周早些时候先后在美国国会参议院和众议院通过，主要内容包括加强对18岁至21岁购枪者背景审查、将某些违规购枪行为定性为联邦罪行、为枪支暴力预防性项目及心理健康治疗项目拨款等。

美国近期接连发生造成严重人员伤亡的枪击事件。上月24日，一名枪手闯入得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学开枪行凶，造成19名儿童和两名教师遇害。

舆论压力之下，在枪支暴力问题上长期不作为的华盛顿政客就枪支安全改革立法展开磋商并达成妥协性方案。尽管美国一些政客和媒体将该法案描述为联邦政府近30年来在枪支安全问题上取得的首个重大突破，然而，有美国专家指出，民主、共和两党仅在较窄范围达成妥协。

有数据显示，美国平民手中有各类枪支近4亿支，折合每100人有约120支枪。枪支泛滥被认为是美国枪支暴力问题严重的原因之一。

据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，美国今年已有超过2.1万人因枪支暴力失去生命。

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