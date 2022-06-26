新华社北京6月25日电综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫25日表示，俄空天军使用高精度武器对顿涅茨克地区一处锌工厂厂房实施打击。据乌克兰国家通讯社当天报道，俄军在各个方向持续发动攻击。

——科纳申科夫25日通报说，俄空天军使用高精度武器对顿涅茨克地区康斯坦丁诺夫卡居民点的一处锌工厂厂房实施打击，消灭了80名波兰雇佣兵，摧毁20辆装甲战车和8台“冰雹”多管火箭炮。

——乌通社25日援引乌克兰国防部消息报道，俄轰炸机25日凌晨从白俄罗斯领空向乌境内基辅、切尔尼戈夫和苏梅地区发射大量导弹。此外，卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代当天在社交媒体上说，俄军正在对北顿涅茨克市工业区发动进攻，俄军还空袭了利西昌斯克市并试图从南面攻入该市。

——针对欧洲理事会日前决定给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选成员国地位，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃24日回应说，欧盟对俄采取挑衅立场或导致欧洲出现危机。

——乌通社24日援引乌农业政策与粮食部部长尼古拉·索利斯基的话报道，2月24日以来乌克兰仅出口400万吨粮食，而在此之前，乌港口平均每月出口500万吨至600万吨粮食。目前，乌克兰去年收获的粮食仍有1800万吨等待装船。

——乌通社24日援引乌克兰基础设施部消息说，乌克兰与摩尔多瓦同意恢复两国间一段长22公里的铁路线运营。该段铁路线于1999年停运，恢复其运营将使乌克兰绕过德涅斯特河沿岸地区与摩尔多瓦建立铁路连接并获得与罗马尼亚港口开展进出口业务的机会。（参与记者：李奥、李铭、李东旭）

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