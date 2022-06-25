人民网北京6月25日电 （向施臻、彭昱凯）由中国人民对外友好协会倡议并主办的中国、印度、埃及、希腊四个文明古国友好组织视频对话会24日成功召开。

中国人民对外友好协会会长林松添在致辞中表示，中国、印度、埃及、希腊都拥有悠久历史和灿烂文明，都为本民族传承赓续和全人类发展进步作出了杰出贡献。

林松添说：“中国始终倡导平等、互鉴、对话、包容的文明观，以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对自身发展道路的探索，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，反对任何傲慢和偏见，促进人类文明在交流互鉴中相互成就、共同繁荣。”

希腊“一带一路”协会主席弗洛拉斯、埃及中国友好协会副会长希夫尼和印度马哈拉施特拉邦印中友好协会主席费尔南德斯代表另外三大古国出席对话会并发表讲话。

对话会上，四国专家学者围绕“和合之美、汇文明之光”“以古鉴今、护公平正义”“友好对话、促和平发展”三个议题深入对话研讨，分享各自文明研究成果。与会嘉宾一致认为，在当前国际形势下，举办四个文明古国对话会恰逢其时，是创新之举，具有特殊意义。

对话会共同发出了和平之声、正义之声、文明之声，倡导走和平发展、文明发展、公平正义、合作共赢的人间正道，并就不同文明之间相互尊重、交流互鉴、共同繁荣达成了广泛共识。对话会通过了《四个文明古国友好组织关于呼吁世界和平发展的共同宣言》。

据悉，四国各界代表约100人在线参会。

(责编：苏缨翔、吴成良)