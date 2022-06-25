人民网伊斯兰堡6月25日电 （记者程是颉）当地时间6月24日上午，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛海外预选赛卡拉奇赛区决赛完美收官。本次比赛由中国驻卡拉奇总领事馆主办，巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院承办，比赛采取线上线下结合的方式举行，共有10位选手进入了决赛。中国驻卡拉奇总领事李碧建、卡拉奇大学校长纳西拉·哈顿、卡拉奇大学孔子学院巴方院长穆罕默德·纳西尔乌丁·汗和中方院长张小平出席本次比赛并致辞。

李碧建在致辞中表示，在卡拉奇大学和四川师范大学校方的坚定支持下，卡拉奇大学孔子学院及时恢复运营，为双方的共同努力感到骄傲和敬佩。“汉语桥”已经超出了比赛本身，是相识之桥、友谊之桥、合作之桥。他殷切期望巴基斯坦青年学生做中巴友谊的传承者、中巴两国发展的推动者、中巴民心相通的促进者，用汉语传递“比山高、比海深、比蜜甜”的情谊，共同构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为推动中巴文化交流、促进中巴经济走廊建设贡献力量。

纳西拉·哈顿在致辞中表示，“4.26”恐袭事件让我们痛失三位中国老师和巴基斯坦司机。巴基斯坦联邦政府宣布向遇难中方教师授予塔姆加伊姆蒂亚兹奖章，以表彰他们为中巴文化交流所做贡献。根据信德省政府建议，卡拉奇大学大礼堂将以遇难中方教师名字命名。卡拉奇大学积极帮助孔子学院恢复日常运营，同时会尽最大努力为孔子学院提供安全舒适的工作环境。

张小平在致辞说，这是一场特殊的比赛，在恐袭中牺牲的几位老师为汉语桥比赛做了大量工作。卡拉奇大学孔子学院于5月23日正式恢复教学活动，中方教师和本土教师通过线上线下结合的方式开展教学，继续为巴基斯坦学生提供中文学习机会。张小平介绍说，四川师范大学和卡拉奇大学会继续加强合作，推进两校学术交流。巴方院长穆罕默德·纳西尔乌丁·汗表示，在中巴双方的共同努力下，卡拉奇大学孔子学院一定会再创辉煌。

本次决赛分为自我介绍、知识竞赛、才艺展示和主题演讲四个环节。选手们通过问卷星完成了中国知识在线答题，通过自我介绍讲述了与汉语的不解之缘。在才艺展示环节，选手们通过中国歌曲、书法、诗歌朗诵、古典舞蹈、厨艺等，展示了他们对中华文化的热爱，动静之间，精彩纷呈。在主题演讲环节中，选手们以“天下一家”为主题进行了演讲，标准的发音、真挚的情感给评委和观众留下了深刻的印象。本次比赛除了孔院教师和嘉宾作为评委外，还邀请了30位卡大孔院学生作为大众评委为选手打分。

最终，卡拉奇大学的博文同学获得了卡拉奇赛区决赛的第一名，他将代表巴基斯坦参加“汉语桥”中国赛区总决赛。巴方院长穆罕默德·纳西尔乌丁·汗为获奖选手现场颁奖。

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