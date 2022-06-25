人民网雅加达6月24日电 （记者张杰）6月22至24日，由中国驻印尼大使馆主办、印尼雅加达华文教育协调机构和阿拉扎大学孔子学院联合承办，中国银行雅加达分行和海南省旅游和文化广电体育厅赞助的第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第2届“汉语桥”世界小学生中文秀印尼赛区总决赛在线举行。来自印尼13个省级赛区的82名选手代表，经过层层选拔与比拼，入围全国总决赛，并在最后的总决赛中决出印尼赛区优胜者。

“汉语桥”中文比赛自2002年在印尼举办以来，在印尼社会各界的支持下，曾获得全球一等奖、二等奖、三等奖和亚洲冠军等各种奖项。该赛事已成为印尼华文教育、中文教学的品牌。

中国驻印尼大使陆慷在线出席24日的闭幕典礼并致闭幕词。陆慷首先对赛事的成功举办表示热烈的祝贺，对筹备此次大赛的印尼雅加达华文教育协调机构、阿拉扎大学孔子学院表示衷心的感谢。陆慷表示，本次“汉语桥”中文比赛的主题分别是“快乐中文”“追梦中文，不负韶华”和“天下一家”，具有深刻意含。这体现了中华民族爱好和平、追求和睦、倡导和谐的理念，与新时代世界各族人民包容互鉴、建设人类命运共同体的意识高度契合，特别是在新冠疫情背景下更有其深刻的时代内涵。同时也鼓励广大青年学生们努力学习汉语，成为中印尼友好和文化交流的使者，促进民心相通，为实现美好愿景贡献力量。

印尼雅加达华文教育协调机构主席蔡昌杰在闭幕式工作总结中表示，本届总决赛的选手来自印尼13个省，尤其是巴布亚省，有史以来第一次派出2名选手。经过多年的努力，参赛的非华裔选手越来越多，并取得优异成绩，这都从侧面反映了印尼华文教育和中文教学的可喜发展。蔡昌杰最后期待中国能派遣更多的汉语志愿者赴印尼教学，通过语言的交流达到心灵的沟通，共同促进印尼和中国两国人民的人文交流、民心相通和友好往来。

印尼阿拉扎大学校长阿瑟普在致辞中表示，语言合作在推动双边关系发展方面发挥着不可替代的作用。印尼阿拉扎大学孔子学院是印尼最早成立的孔院，自成立以来为政府机构、中小学、大学和公众组织了各种活动，为印尼与中国的教育文化合作以及两国的和平与友谊做出了积极贡献。

在总决赛比拼中，参赛的选手们都发挥出最好的水平。在演讲环节中，他们有的激情澎湃，有的活泼有趣，展示了对中国文化的理解和喜爱。在笔试和即兴演讲环节，选手们也展现了扎实的中文语言功底和灵活应变能力。中华才艺展示环节中，选手们用精湛的表演为观众和评委们展示他们对中国文化的喜爱。

经过几个环节的激烈角逐，来自小太阳三语学校的黄雪钦和甘涵琇荣获小学生中文秀印尼赛区总决赛的一等奖，来自新中三语学校的林珑和来自亚洲国际友好学院的陈佳馨分别获得中、大学生中文比赛印尼赛区总决赛一等奖。李月芳、黄玉仙、余雁娟和华春桑获得最佳辅导教师奖。上述4位选手将在今年代表印尼参加2022“汉语桥”中文比赛全球总决赛。

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