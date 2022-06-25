人民网巴黎6月24日电 （记者刘玲玲）联合国教科文组织与欧莱雅企业基金会于当地时间6月23日晚在巴黎举行世界杰出女科学家奖颁奖典礼。中国科学家胡海岚与另外4名女科学家获颁2022年度的这一奖项。

据联合国教科文组织介绍，浙江大学神经科学中心执行主任胡海岚因其在社会和情绪神经科学方面的重大发现获得该奖项。她是目前全球最年轻的获奖人之一，也是该奖项设立以来第7位来自中国的获奖者。

胡海岚致力于研究社会行为和情绪的神经编码和调控机制，特别是在抑郁症的基础及转化研究中取得了创造性、系统性的成果：她和她的团队发现了社会竞争中“胜利者效应”的脑机制；从分子、细胞和系统等多层面对抑郁症这一重大疾病的成因提出了新的阐释，为研发更好、更安全的抗抑郁药物提供了新思路。

当天的颁奖典礼表彰了三届共15位世界杰出女科学家（2020至2022年），30位“最具潜力女科学家”（2020年和2022年）。因新冠疫情，此前两届颁奖典礼未能如期举行。2022年世界杰出女科学家奖其他4位获奖者分别来自古巴、美国、卢旺达和西班牙。

联合国教科文组织总干事阿祖莱在致辞中向获奖者表示祝贺，并高度评价女性在世界科学领域发挥的重要作用。

“世界杰出女科学家奖”由联合国教科文组织和法国欧莱雅集团在1998年联合设立，每年授予从全球各大洲遴选出的5名为科学进步作出卓越贡献的女科学家，旨在表彰她们的杰出成就，并为她们的科研事业提供支持。

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