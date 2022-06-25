本报评论员

“面对动荡不安的世界，我们要不忘联合国宪章初心，牢记守护和平使命。”在金砖国家工商论坛开幕式上的主旨演讲中，习近平主席着眼摆在人类面前的时代之问，鲜明提出了把握时代潮流、缔造光明未来的4点主张，第一点就是“我们要团结协作，共同维护世界和平稳定”。

当今世界正在经历百年未有之大变局。这场变局不限于一时一事、一国一域，而是深刻而宏阔的时代之变。时代之变和世纪疫情相互叠加，各种安全挑战层出不穷，世界进入新的动荡变革期。“前事不忘，后事之师。”上世纪，人类先后经历了两次世界大战的浩劫和冷战对抗的阴霾。惨痛的历史表明，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，只会导致战争冲突。一些国家力图扩大军事同盟谋求绝对安全，胁迫别国选边站队制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊。如果任由这种危险势头发展下去，世界会更加动荡不安。没有和平，冲突不断甚至战火纷飞，经济增长、民生改善、社会稳定、人民往来等都会沦为空谈。历史和现实深刻表明，安全问题是事关人类前途命运的重大问题。促进和平与发展，首先要维护安全稳定；没有安全稳定，就谈不上和平与发展。

人类是不可分割的安全共同体。为了促进世界安危与共，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上首次提出了全球安全倡议，倡导各国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧与争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。这一重大倡议，明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，充分彰显了习近平主席心系世界和平发展事业的国际主义情怀和大国领袖风范，为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧，为应对国际安全挑战提供了中国方案，引发国际社会广泛关注。全球安全倡议体系完整，内涵丰富，既有顶层设计的宏观思维，又有解决实际问题的方法路径，必将为推动全球安全治理体系改革、破解人类安全困境、推动构建人类命运共同体提供重要理念指引。

习近平主席强调：“历史告诉我们，和平是人类共同事业，需要各方共同争取和维护。只有人人都珍爱和平、维护和平，只有人人都记取战争的惨痛教训，和平才有希望。”没有和平就没有发展，没有稳定就没有繁荣。和平是各国人民最大的共同期盼。国家无论大小、强弱、贫富，都应该做和平的维护者和促进者。国际社会要摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识，让和平的阳光照亮世界。全球安全倡议着眼构建人类命运共同体，秉持真正的多边主义，面向全球开放，欢迎各国共同参与，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。中国愿通过联合国平台以及多双边渠道，同各方就这一倡议深入交流，相互启发，凝聚全球合力，推进倡议落地，为推动政治解决各种国际和地区热点问题、维护世界和平与安宁贡献智慧和力量。金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。

尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。今天，各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。用全球安全倡议凝聚共识、促进行动，以合作谋安全、谋稳定，以安全促和平、促发展，各国一定能携手开辟出迈向持久和平和普遍安全的康庄大道，汇聚起构建人类命运共同体的强大合力，让和平的薪火代代相传，让平安的钟声响彻人间。

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 01 版）

(责编：贾文婷、崔越)