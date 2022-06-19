关爱非洲儿童，用爱传递希望

人民网喀土穆6月18日电 （记者苏航）近日，在国际非洲儿童日到来之际，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营走进UN House周边格林·苏德小学开展军民协调活动，并为他们送去了人道主义援助物资。

1991年6月13日，联合国儿童基金会宣布将6月16日定为“国际非洲儿童日”，以此呼唤人们关注非洲大陆正在遭受饥饿、战争、贫穷、疾病等灾难的近3亿儿童。

格林·苏德小学有480余名师生。在这里，教学设施十分简陋，没有课桌、没有黑板，仅有的几间教室也破败不堪，孩子们平时上课，只能坐在地上听讲。课本、纸笔、书包等文具更是匮乏。

为缓解学校的教学压力，维和步兵营为他们赠送学习用品、文娱器材，并鼓励他们要坚定信心，努力学习文化知识，长大后做南苏丹和平与发展的栋梁之才。

随后，维和官兵为孩子们表演了变脸、武术、舞蹈等节目。台上精彩纷呈，台下欢歌笑语。孩子们脸上露出甜美的笑容，来自中国维和官兵的温暖，让学校充满了快乐。

维和步兵营政治指导员郭磊讲道，虽然这些孩子们没有良好的生活和教育环境，但他们脸上洋溢着的灿烂笑容，却感染着我们在场的每一个人。儿童是七八点钟的太阳，也是一个国家的未来，希望他们能够健康快乐成长。

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