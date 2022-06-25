6月24日，中国驻约翰内斯堡总领馆举办“涵养文化·助力教育”高中生论文有奖竞赛线下总结大会。人民网 刘畅摄

人民网约翰内斯堡6月24日电 （刘畅）24日，中国驻约翰内斯堡总领馆举办“涵养文化·助力教育”（#DrivingEducationCulture，以下简称DEC）高中生论文有奖竞赛线下总结大会。中国驻约翰内斯堡总领事唐中东、自由州省分管教育的副省长玛格辉、南非平权教育运动代表人物茜托蕾、约堡大学孔子学院师生、获奖学生代表、教师、评委、媒体等约100人在线上和线下参加。

唐中东在致辞中表示，值此庆祝南非青年月之际，总领馆以“教育与文化交流如何推进中南关系更好发展”为主题，面向领区内12年级高中生举办DEC论文有奖竞赛，旨在助力南非教育，为促进中南人文交流添砖加瓦。唐中东介绍DEC创设背景、已有活动、未来设想，感谢自由州省分管教育的副省长玛格辉、南非平权教育运动代表人物茜托蕾对本次活动的大力支持，祝贺所有获奖学生，并表示在中南“同志加兄弟”的特殊关系下，总领馆将继续关注教育、投资青年，为中南人文交流合作打造更广阔的舞台。

南非平权教育运动代表人物茜托蕾、自由州省分管教育的副省长玛格辉发表致辞，感谢总领馆举办此次活动，重申教育的重要意义，祝贺所有获奖学生，并致以鼓励祝福。

中国驻约翰内斯堡副总领事周育江宣布前三名获得者。来自自由州省的拉马塞拉、那拉内分获一、三名，来自豪登省的恩萨琪获得第二名。三名获奖者发表获奖感言并分享论文内容。

约堡大学孔子学院师生带来精彩中国古典舞、武术、歌曲表演，并带领全场嘉宾共同体验中国剪纸文化。活动现场气氛热烈，欢声笑语，参会嘉宾纷纷合影留念，感谢总领馆的精心筹备。

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