梁丽萍 文/图

郎振国和他参与建设的本格拉铁路沿线的车站。

历时18个月，全长100公里的安哥拉万博省EN250道路修复公路6月15日终于完成了所有施工任务。安装标牌、喷涂标线……中铁二十局EN250道路修复项目负责人郎振国，这些天正带领施工人员忙着通车前最后的冲刺。

眼见公路通车在即，满心欢喜的不仅仅是郎振国，当地的政府官员、往来的司机、沿线村落的酋长和民众，看到来自中国的建设队伍，无不竖起大拇指点赞。

这些天，在抓紧处理工程收尾工作的同时，郎振国顺便整理自己的行李。下月初，他就要离开万博EN250道路修复项目，前往位于本格拉省新开工的石膏板厂项目。

从2006年本格拉铁路开工建设算起，郎振国已经在安哥拉待了整整16年。这16年间，从本格拉到奎托，从卢奥到卡宾达，从罗安达到万博……郎振国先后参与过包括铁路、机场、供水工程、公路、学校等在内的10多项当地重点民生工程建设。已经58岁的郎振国说，石膏板厂项目结束后，他将退休。

得知郎振国要前往本格拉，同事们默默地帮他收拾行李。路途遥远，随身物件自然是能少带就少带。

郎振国将库房里的一顶非洲大帐篷晾晒出来。“太大了，带不走！”同事好心劝阻道。但郎振国知道，从罗安达到本格拉、万博、奎托……过去的这些年，无论自己调配到哪个城市，都要费九牛二虎之力把帐篷带到目的地。

荒芜的非洲旷野没有水，没有路，也没有信号，大型机械翻越山岭、跨沼泽、穿密林，每天的行进速度极慢。尤其是在雨季，瓢泼大雨接二连三。车陷进泥里，雨又不停，大家只能简单清理下地表，撑起帐篷，生火做饭，等待下一次出发。

随着本格拉铁路完工，中铁二十局凭借良好的信誉和口碑在安哥拉实现了滚动发展，郎振国和同事们带着这顶帐篷也走遍了安哥拉的角角落落。后来，工区的居住条件发生了翻天覆地的变化，这顶帐篷被洗卫配套齐全的活动板房淘汰出局，可郎振国依旧隔一段时间就把保存完好的帐篷翻出来晾晒。他说，不仅要把这顶非洲大帐篷带到本格拉的工地，将来还要争取带回祖国，因为这是中资企业造福非洲兄弟的见证。

(责编：白宇、胡永秋)