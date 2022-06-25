本报记者 贾平凡

6月14日，英国政府首班前往卢旺达的“难民包机”在起飞前的最后一刻，被欧洲人权法院（ECHR）的一纸判决叫停，引发英国政界关于“人权独立”的争议持续不断。据彭博社消息，当地时间6月21日，英国司法部发布声明称，司法大臣多米尼克·拉布将于22日向议会提交一份法案，拟立法赋予英国最高法院在人权问题上的最终决定权，并明确英国司法部门不必总是需要遵循ECHR的判决。

“外包”遭欧洲人权法院叫停

今年4月，英国首相约翰逊宣布，英国与东非国家卢旺达签署了一项《移民和经济发展合作协议》，从今年5月起任何入境英国的非法移民都将被分批转移至万里之外的卢旺达，完成难民申请并在当地接受安置。

6月14日晚间，搭载7名难民的首架英国政府“难民包机”拟从英格兰西南部一处空军基地起飞前往卢旺达。收到ECHR裁定英国政府做法“可能造成不可挽回的伤害”后，英国方面最终取消了包机。

“这一裁决是有法律依据的。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾对本报表示，ECHR设在法国斯特拉斯堡，是根据《欧洲人权公约》设立的国际法庭，隶属于欧洲委员会。欧洲委员会是一个全欧范围的组织，与欧盟无关。ECHR负责审理缔约国违反该公约中关于公民及政治权利的人权案件，缔约国也有义务遵守ECHR的最终判决。尽管英国已经退出欧盟，但依旧是《欧洲人权公约》的缔约国。

英国议会下院部分保守党议员对欧洲人权法院的干预不满，提议英国退出《欧洲人权公约》。不过，英国副首相拉布日前表示，英国没有退出《欧洲人权公约》的计划，但欧洲人权法院叫停英国政府向卢旺达遣送偷渡者的做法越权。

虚伪和“双标”暴露无遗

近年来，英国面临的难民问题日益严峻。路透社称，去年共有超过2.8万移民和难民从欧洲大陆尤其是法国北部乘船穿越英吉利海峡前往英国，发生多起乘客溺亡惨剧，英法互相指责对方管控偷渡不力。据法新社报道，今年以来，已有超过1万名移民穿越英吉利海峡抵达英国，人数较以往大幅增加。英国处理避难申请每年花费超过10亿英镑。

约翰逊政府致力于推动立法，以加强边境管控、遏制移民潮。备受争议的《国籍与边境法》草案去年6月提交议会审议，在去年底获议会下院通过。今年4月27日，英国议会上院通过该法案，为该法案成为法律扫除最终障碍。

《国籍与边境法》中把非法入境者转移至第三国的条款备受诟病，招致英国国内外舆论批评。一些移民权益团体批评英国将寻求庇护者转送到万里之外的卢旺达，是一种“冷酷、卑鄙”的做法，不仅不能解决、还可能恶化偷渡问题。

联合国难民事务高级专员格兰迪发表声明说，这一法案“削弱了现有的保护难民权利的国际法和惯例”。他尤其担忧该法案反映出“英国意图将保护难民和寻求避难者的义务外包给其他国家”，强调这类举措涉嫌违反《关于难民地位公约》的规定和精神。联合国难民署负责保护事务的助理高级专员特里格斯说，“逃离战争、冲突和迫害的人应该得到同情和怜悯。他们不应像商品一样被交易，也不应被转移到国外等待文件审理。”

“英国近期的难民政策暴露了英国在难民问题和人权问题上的虚伪面目和双重标准。”闫瑾表示，英国一方面声称尊重人权，站在道德的制高点上，指责别国的所谓人权问题；一方面又与卢旺达签署难民“外包”协议，把难民像商品一样外包给卢旺达，推卸难民庇护责任。

欲继续推行遣送计划

英国内政大臣帕特尔对ECHR的裁决表示“失望”，称这一干预“不会吓阻英国做正确的事”。她说，英国的法律团队正在审查有关第一架遣送包机航程的所有决定，并“即刻开始筹备下一趟航程”。英国就业与养老金大臣科菲6月15日说，英国政府对欧洲人权法院的裁定感到“震惊、失望”，打算提起上诉，对下一趟航班成行非常有信心。

今年7月，英国高等法院预计将举行一场正式听证会，以裁定“偷渡者遣送卢旺达”政策本身是否合法。

“英国不愿放弃已经与卢旺达达成的《移民和经济发展合作协议》。尽管受到来自国内外的众多批评，但英国应该还会继续推行遣送计划，为此退出《欧洲人权公约》完全有可能。”闫瑾说。

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