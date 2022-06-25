□ 李嘉宝

最近，美国在网络空间的恶行又一次在全球曝光。信息安全领域“安在”新媒体近日发布网络安全文章，披露了美国国家安全局使用高级网络攻击武器，曾在30天内远程窃取了970亿条全球互联网数据和1240亿条电话数据。此外，美国还利用潜艇对全球海底光缆和电缆进行网络窃密。

长期以来，美国凭借自身在网络安全领域的技术优势，肆无忌惮地对世界各国实施大规模、有组织、无差别的窃密、监控和攻击，非法窃取他国敏感情报和公民隐私信息，是公认的全球头号“黑客帝国”和“窃密大户”。从“维基解密”到“斯诺登事件”，从“方程式组织”到“梯队系统”，美国的网络“黑手”一直在翻云覆雨，连盟友和伙伴都不放过。2020年11月和2021年5月，欧洲媒体就连续披露美国国家安全局网络监控电缆，进而对法、德等欧洲盟友进行窃密的丑闻。欧洲多国纷纷要求美国就此“作出解释”。

极其讽刺的是，美国一边对盟友伙伴实施无差别监听窃密，一边又极力拉拢他们组成情报“小圈子”，试图打造一个以美国为核心的全球窃密网络，充分暴露出美国的极端战略自私。近期的这份最新报告就揭露，英国等“五眼联盟”国家和部分欧洲国家的网络机构，协助并参与了美国在全球范围内的网络窃密行动。

更值得警惕的是，美国正在不遗余力地推动网络空间军事化。早在10年前，美军就成立了网络司令部，并于2017年将其升级为最高级别的联合作战司令部之一。2018年美国国防部网络战略报告强调，要在网络空间“先发制人”。“维基解密”网创始人阿桑奇曾透露，美国开发的网络武器多达2000种，是世界头号网络武器大国。2017年，美国国家安全局网络武器“永恒之蓝”被曝光。该网络武器的变种已经导致全球航运、制造业、食品、支付等重要供应链多次停摆，成为全球一大威胁。

近年来，美国及其主导的北约更是明确将网络空间视为新战场，不断推进网络军事作战部署，将其视为打击所谓“战略竞争对手”的一件趁手武器。俄乌冲突爆发后，美国网络司令部司令兼国家安全局局长保罗·中曾根就公开承认，美国网络司令部以“前出狩猎”等网络战行动，“帮助乌克兰强化网络防御”。今年3月，中国国家计算机病毒应急处理中心披露了美国国家安全局对外网络攻击窃密的主战网络武器“NOPEN”。中国两家企业也发布报告，披露了美国国家安全局的网络攻击武器“Quantum攻击平台”等。

作为全球网络安全的最大“病毒”，美国却装可怜、扮无辜，把自己塑造成网络攻击的受害者，更以网络秩序的维护者自居，试图主导网络安全国际议程。一段时间以来，美国政客鼓动、胁迫他国加入所谓“清洁网络”计划，企图在网络市场上清除中国企业；酝酿成立所谓“未来互联网联盟”，主导“小圈子”讨论网络安全问题；甚至派遣网络部队，“帮助”很多曾受美国网络攻击的国家“提升网络安全能力”……如此虚伪，如此双标，令人瞠目。这也让世人进一步看清：美国根本不关心全球网络安全问题，只是将其作为肆意攻击他国、维护网络霸权的工具。

网络安全是全球性挑战，没有哪个国家能够置身事外、独善其身。各国应在相互尊重、平等互利的基础上，加强对话合作，坚决反对网络霸权，共同应对网络安全威胁，构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间治理秩序，让互联网更好造福人类。

(责编：白宇、胡永秋)