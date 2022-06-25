本报记者 林子涵

在基里巴斯首都塔拉瓦，中国企业正在为当地民众修筑一座便桥。

新华社发（中国中铁一局供图）

近期，澳大利亚在南太平洋地区外交动作频频。自中国和所罗门群岛签署双边安全合作框架协议的消息发出以来，澳大利亚政府大肆抹黑中国与南太岛国合作,不断对所罗门群岛及其他南太岛国施压纠缠。

如同美国把拉美当成自家“后院”一样，澳大利亚有样学样，把南太平洋地区也当作自家“后院”，不许他人“染指”，拉拢盟友对抗中国，欲将南太变成地缘政治博弈场。然而，南太绝不是谁家的“后花园”，而应是开放合作的“百花园”。尊重南太岛国主权和发展意愿，秉持开放态度开展多方合作，真正助力南太岛国发展振兴，才是国际社会应担的道义与责任。

澳在南太“圈地”由来已久

近几个月来，澳大利亚对南太平洋岛国表现出了异乎寻常的“关心”。

在中国和所罗门群岛开展正常交往合作期间，澳大利亚一些政客歪曲臆测中所警务合作内容，鼓噪所谓“中国军事威胁”，阻挠中所两个主权国家推进安全合作。4月中旬，中所正式签署双边安全合作框架协议后，澳政客反应激烈，无端指责抹黑中所安全合作“缺乏透明度”，并向所罗门群岛持续施压。时任澳大利亚总理莫里森高调散布所谓“中国在所建立军事基地”的谣言，妄称中国此举将触及美国和澳政府的共同“红线”。时任澳大利亚工党影子内阁外长的黄英贤也称，中所签署安全协议，是“二战以来澳大利亚在太平洋地区外交政策的最严重失败”。《华盛顿邮报》援引分析人士的话称，黄英贤此语暗含政治预设，即所罗门群岛的外交政策是澳大利亚的责任。这种预设可能会激怒南太平洋地区的领导人。

在随后的澳大利亚大选期间，对南太地区的外交表态成为澳大利亚政党表演的关键点。据英国《卫报》报道，4月底，澳大利亚工党宣布一项新的竞选承诺，称将在未来4年内增加对太平洋国家和东帝汶的发展援助，以“恢复澳大利亚作为首选合作伙伴的地位”。该计划名为援助，但其详细内容包括向太平洋地区工人提供农业签证，以缓解澳大利亚自身的农业工人短缺问题。该计划甚至还包括一项每年800万美元的“宣传资金”，用以“将澳大利亚的形象、价值观和利益投射到印太地区”。

5月26日，就在中国国务委员兼外长王毅展开南太之行的同一天，刚刚就职澳大利亚新任外长的黄英贤也开始对南太多国进行访问。澳大利亚广播公司报道称，黄英贤首先到访斐济，在那里公开宣扬要维持澳大利亚在太平洋地区的影响力。6月1日，黄英贤又到访南太岛国萨摩亚和汤加，彭博社称，此行是澳大利亚扩大外交存在的表现。6月17日，黄英贤访问所罗门群岛，与该国总理索加瓦雷举行会晤。路透社称，该行程出于“对中所安全协议地区影响的担忧”。

和近期的热情“关切”不同，此前，澳大利亚对南太平洋岛国的诉求压根不“上心”。澳大利亚和英美两国就核潜艇军事协议举行秘密谈判时，并未提前与太平洋国家就核扩散风险进行讨论。澳大利亚广播公司报道称，索加瓦雷据此驳斥了澳大利亚对中所合作“缺乏透明度”的无端指责，并暗示了澳大利亚对太平洋国家态度的虚伪性。

“后花园”心态暴露殖民思维

正如美国把美洲当作“美国人的美洲”、把拉美视作实施强权政治和霸权主义的战略后方，在澳不少政客眼中，拥有独立主权的南太平洋岛国显然也是澳大利亚的“地盘”。前任澳内政部长安德鲁斯今年3月接受澳媒采访时曾直白地说，南太岛国是“我们的地区”，所罗门群岛和中国的合作发生在澳大利亚的“后院”。该言论遭到索加瓦雷强烈批评，他表示，“后院”是放置垃圾的地方，该用词是对主权国家的冒犯和居高临下的表态。

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平对本报记者表示，澳大利亚近期对南太岛国进行的一连串动作，背后打的是三个“算盘”：一是为了“对冲”中国与南太岛国开展合作交流的影响力；二是为了“修补”前任澳政府对南太地区的忽视，固化澳对其周边地区的掌控力；三是为了和美国等盟友动作保持一致，把南太岛国限制在“澳大利后院”这一战略定位上，阻止任何外界势力介入。

澳大利亚防务和政治问题分析师萨米德·巴沙日前发文指出，澳大利亚尚未摆脱殖民心态，根深蒂固的偏见和冷战思维使澳大利亚无法看到太平洋岛国发展的大局。其在南太施加影响力的方式只有象征性的姿态和微量的投资，而不是更切实的行动，未能关注岛屿邻国在经济、气候、基础设施和防务方面的实际需求。

“澳大利亚多年来在南太平洋地区横行霸道。澳新任外长黄英贤一边说着太平洋岛国应自己决定自己的安全，一边又敦促它们考虑中国安全提议的‘后果’。澳大利亚谴责所罗门群岛与中国签署安全协议是在跨越地缘战略红线，就像一名训斥下级不服从命令的美国代理治安官。”萨米德·巴沙表示。

中国国际问题研究院亚太研究所所长蓝建学对本报记者指出，澳大利亚试图把南太平洋地区当成自己的“势力范围”或“自留地”，希望在这些岛屿国家颐指气使。换言之，澳图谋以宗主国自居，接管周边南太平洋国家的内政外交，模仿美国在拉美地区的行径，大搞澳版“门罗主义”，禁止它们和中国进行正常交往合作。

“澳大利亚实行的是非常典型的恃强凌弱的胁迫外交。近年来，澳以能为美国推进所谓‘印太战略’鞍前马后效劳为荣，将太平洋地区当作遏压中国的舞台，为美国火中取栗，内心也盘算着如何借美国之手独霸南太地区。”蓝建学说。

南太应成为合作“百花园”

蛮横霸道在南太平洋注定没有市场，友好合作才是南太岛国的普遍期待。斐济总理姆拜尼马拉马近日在推特上表示，“斐济不是任何人的后院——我们是太平洋大家庭的一员。我们最关心的不是地缘政治，而是气候变化。”王毅访问南太期间，瓦努阿图总统摩西高度赞同人类命运共同体理念，认为各国人民不分种族、国籍、阶层，都应平等享有和平、发展、公平、正义、民主、自由的权利。基里巴斯总统也强调，岛国有自主选择合作伙伴的权利。

“南太地区需要相互尊重、开诚布公、平等相待的对外合作关系。南太国家领导人多次公开表示，中国是唯一真正平等对待、尊重他们的大国。太平洋足够宽广，容得下中国、澳大利亚等国与太平洋岛屿国家的合作。”蓝建学表示，南太地区应真正实现澳政客只挂在嘴上的“自由、开放、包容”。在这里，大国与小国应该一律平等相待，消除形形色色的殖民主义残余和‘地头蛇’恶霸的高压。太平洋岛屿国家有权与世界上所有其他国家开展合作。

许利平指出，南太平洋岛国大部分是欠发达国家，且有“小岛屿、大海洋”的地理特征，即陆地面积非常狭小、海洋面积十分广阔。特殊的地理环境决定了这些国家受气候变化影响深刻，时常遭受气候灾害威胁，发展具有极大脆弱性，因此非常需要外界的援助。但与此同时，这些国家有自主发展需求，尤其在安全议题上，南太岛国有通过太平洋岛国论坛形成共识的传统。太平洋岛国论坛规定，任何一个成员国如果出于自身安全的需要，有权决定单独或者联合他国来行使安全权。

“南太岛国拥有发展和安全自主性。他们不认为澳大利亚是唯一的伙伴，而是希望同中国等其他国家也开展合作。不过度依靠某一个国家、实现广泛合作，这符合南太岛国的发展需求，也有助于南太地区的发展振兴。”许利平说，“南太不是地缘政治的博弈场，而是各方携手合作、推进实现联合国2030年发展目标的重要平台。”

蓝建学指出，南太岛国普遍经济体量小，人口规模小，自然条件有限，经济、科技、卫生水平较低。新冠肺炎疫情和地缘政治紧张更暴露了他们的发展缺陷。澳大利亚应思考如何与中国等大国务实合作，共同帮助小岛屿国家解决气候变化、环境污染、生态脆弱、发展治理等痛点、难点问题。南太地区需要的是外部不带地缘政治目的、不附加政治条件的实质性援助，帮助其应对疫情、复苏经济、保持稳定。

“南太地区不应沦为某个国家圈起来的‘后花园’，而应摆脱孤悬海外的不利局面，回到亚太大家庭中，成为世界的‘百花园’。平等是岛国之间长期秉持的‘太平洋方式’核心理念之一。历史上，饱受殖民者、宗主国掠夺侵害的岛国渴望被大国真正平等对待，而不是颐指气使地提供‘施舍’。”蓝建学说。

(责编：白宇、胡永秋)