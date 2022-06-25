6月23日晚，习近平主席在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤并发表重要讲话，强调指出：“站在历史的十字路口，我们既要回望来时路，牢记金砖国家为什么出发；又要一起向未来，携手构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，共同开启金砖合作新征程。”接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的重要讲话为金砖合作高质量发展贡献中国智慧，为新兴市场和发展中国家战胜疫情、复苏经济凝聚合力。金砖机制已经并将继续为世界注入积极、稳定、建设性力量。

“为世界注入更多稳定性和正能量”

埃及《金字塔报》副总编辑苏努提表示，习近平主席指出金砖国家是“守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴”，生动形象展现了中国和其他金砖国家维护世界和平安宁的原则立场。在全球性挑战面前，没有任何国家可以独善其身。唯有抱团取暖、共克时艰，才能有效应对传统和非传统安全威胁。

“人类是不可分割的安全共同体，只有聚焦和平发展，才能实现人类共同福祉。”泰国皇家理工大学科创文化学院院长元德认为，当前国际形势错综复杂，新兴市场和发展中国家迫切需要就经济和安全等议题开展务实交流与合作。“全球安全倡议的提出展现中国的高度责任感，也再次证明中国是真正的多边主义践行者。”

巴西圣保罗州立大学国际政治经济学教授马科斯表示，全球安全倡议为维护世界和平稳定指明了路径。“应对当前挑战，必须摒弃冷战思维。”

韩中城市友好协会会长权起植表示，金砖国家倡导走和平发展道路，坚持和衷共济、包容发展，为渴望和平的人们带来希望。

阿根廷—中国生产、工业和贸易商会基础设施委员会成员费尔南多·法佐拉里表示，全球安全倡议是中国向世界提供的又一重要公共产品，明确了和平与安全、多边主义与合作共赢的重要性，“为世界注入更多稳定性和正能量”。

波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇说，中国一直践行真正的多边主义。全球安全倡议倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，赢得多方支持，它为解决当前世界面临的诸多风险挑战提供了中国方案。

“助力实现更强劲、绿色、健康的全球发展”

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫表示，一段时间以来，经济全球化遭遇“逆风逆流”，少数国家试图建立封闭的“小圈子”，“实际上只有合作才能共赢，才能真正造福各国人民”。

南非驻华大使馆经济参赞史嘉杰表示：“全球发展倡议为金砖合作搭建了新平台，为实现联合国2030年可持续发展议程目标注入动能，助力实现更强劲、绿色、健康的全球发展。”

尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈说，金砖机制推动各国在科技创新、人文交流、绿色发展等领域加强协作。“在许多科技领域，中国已经走在世界前列。今年，中国作为金砖国家主席国，积极推动加快金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地建设、达成数字经济伙伴关系框架、发布制造业数字化转型合作倡议等，旨在让发展成果为更多人共享。”

巴西米纳斯州蒙特斯克拉罗斯州立大学校长阿尔维马尔说，中国努力推动全球发展倡议走深走实。“农业、科技都是促进经济社会发展的重要领域，我们学校期待通过金砖国家合作平台，加强与其他国家在相关领域的交流合作。”

“为完善全球治理体系进行了有益探索”

马来西亚驻华大使努西尔万表示，习近平主席5年前在金砖国家领导人厦门会晤期间提出“金砖+”合作理念，受到广泛欢迎。“金砖+”模式是新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。

西班牙东亚问题专家圣地亚哥·卡斯蒂约认为，中方提出的金砖扩员问题恰逢其时，将进一步完善全球治理。“金砖+”模式不仅有利于更多新兴市场和发展中国家通过金砖机制加强多领域合作，同时也有力促进了多边主义发展。

巴西瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略表示：“金砖机制为完善全球治理体系进行了有益探索，为世界指明了一条互惠互利的多边主义合作发展道路。”

巴基斯坦欧亚世纪研究所所长沙赫扎德表示，近年来，在中国引领推动下，南南合作在经济、环境、文化等各领域务实发展，发展中国家之间的合作得到加强。“金砖+”模式让更多发展中国家有机会参与这一开放平台，实现优势互补、良性竞争，这对全球发展起到重要促进作用。

法佐拉里表示，“金砖+”让阿根廷得以深度参与金砖合作，不仅为阿根廷等发展中国家民众带来更多福祉，也推动全球治理向更加公正合理的方向发展。

（本报北京、莫斯科、曼谷、开罗、墨西哥城、罗马、马德里、里约热内卢、首尔、伊斯兰堡6月24日电 记者颜欢、杨迅、许海林、张光政、赵益普、黄培昭、彭敏、谢亚宏、姜波、陈一鸣、张悦、程是颉）

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 06 版）

(责编：白宇、胡永秋)