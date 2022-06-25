“我深深感受到，只有不断发展，才能实现人民对生活安康、社会安宁的梦想。”6月24日晚，习近平主席在北京以视频方式主持全球发展高层对话会并发表重要讲话，开篇即以亲身经历阐述发展对人类社会的重要性。

当前，新冠肺炎疫情吞噬全球多年发展成果，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，南北鸿沟继续拉大，粮食、能源安全出现危机。关键时刻，习近平主席引领各方构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代，为破解全球发展赤字凝聚信心、指明路径。

“推动发展体现了中国负责任大国的担当”

看待全球发展面临的挑战，需要辩证思维，既要看到这是一个“充满挑战的时代”，也要看到这是“一个充满希望的时代”。习近平主席指出：“我们要认清世界发展大势，坚定信心，起而行之，拧成一股绳，铆足一股劲，推动全球发展，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局。”

南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，习近平主席的讲话内涵丰富，为全球共同发展指明了方向，有利于让广大发展中国家更好地融入全球发展进程，增强抵御风险的能力。他认为，中国举办全球发展高层对话会极具创见，有利于营造实现共同发展的国际环境。

“习近平主席的讲话放眼全球，立意深远。”巴西里约热内卢州立大学国际关系学者毛里西奥·桑托罗表示，中国一直携手其他国家共同发展，提出全球发展倡议就是很好的证明。全球发展倡议的核心要义是坚持发展优先，坚持以人民为中心，国际社会可以借鉴中国高质量发展的经验。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰表示，中国提出全球发展倡议，秉持开放包容的精神与各国开展务实合作，有利于团结国际社会共同应对发展挑战。

“习近平主席的讲话内涵丰富，深刻洞悉世界发展大势。”乌兹别克斯坦“马诺”研究中心负责人巴赫季约尔·埃尔加舍夫表示，“推动发展体现了中国负责任大国的担当”。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，当今世界面临多重挑战，习近平主席的讲话为新兴市场和发展中国家的发展贡献了中国智慧，体现了中国助力完善全球发展治理的决心和能力。

“中国主张有利于推动构建全球发展共同体”

习近平主席在讲话中就共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局提出重要主张，强调要共同凝聚促进发展的国际共识、共同营造有利于发展的国际环境、共同培育全球发展新动能、共同构建全球发展伙伴关系。

俄罗斯外交部外交学院当代国际问题研究所专家弗拉基米尔·涅日丹诺夫认为，习近平主席提出的重要主张务实有效，发人深思。从推动构建人类命运共同体、共建“一带一路”，到推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，中国一直在为完善全球治理、增进各国人民福祉贡献建设性力量。

巴西商业领袖组织相关负责人小若泽·里卡多·卢斯对习近平主席的讲话深表赞同，认为各国应当在一个更加团结、平等、包容、开放的世界中谋求合作共赢，共同促进全球可持续发展。

斐济中国友协会长武芳芳认为，在全球发展面临严峻挑战之际，习近平主席的讲话能够提振发展信心，充分表明中国愿意为促进全球发展作出更大贡献。

“中国主张有利于推动构建全球发展共同体。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为，金砖国家各有所长，可以相互借鉴发展经验。作为今年金砖国家主席国，中国推动金砖国家与其他新兴市场和发展中国家聚焦共同发展，有利于将发展问题提升到全球议程的突出位置。

“中国经验为其他国家提供了有益借鉴”

中国是全球最大的发展中国家，一直是推动共同发展的重要力量。习近平主席在讲话中宣布一系列中国继续支持联合国2030年可持续发展议程的务实举措，令各国人士备受鼓舞。

中国将加大对全球发展合作的资源投入，把南南合作援助基金整合升级为“全球发展和南南合作基金”，并在30亿美元基础上增资10亿美元；将加大对中国—联合国和平与发展基金的投入，支持开展全球发展倡议合作。谭哲理表示，这是对落实联合国2030年可持续发展议程的实质性支持，必将吸引更多国家加入推动全球发展的队伍中来。

中国将同各方携手推进重点领域合作，动员发展资源，深化全球减贫脱贫合作，提升粮食生产和供应能力，推进清洁能源伙伴关系；加强疫苗创新研发和联合生产；促进陆地与海洋生态保护和可持续利用；提高全民数字素养和技能，加快工业化转型升级，推动数字时代互联互通，为各国发展注入新动力。

俄罗斯科学院远东研究所政治研究和预测中心主任安德烈·维诺格拉多夫表示，中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，“中国经验为其他国家提供了有益借鉴”。

中国将搭建国际发展知识经验交流平台，成立全球发展促进中心，建立全球发展知识网络，开展治国理政经验交流，促进互学互鉴；举办世界青年发展论坛，共同发起全球青年发展行动计划，为落实联合国2030年可持续发展议程汇聚最广泛力量。

“历史会记住中国为共创人类更美好未来作出的巨大贡献。”泰国中华总商会副主席奔勇表示，习近平主席的讲话体现了中国分享发展经验的诚意，有利于促进各方形成合力，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

（本报北京、约翰内斯堡、里约热内卢、莫斯科、努尔苏丹、布宜诺斯艾利斯、曼谷、堪培拉6月24日电 记者杨迅、张远南、苑基荣、邹松、陈一鸣、隋鑫、周翰博、姚明峰、孙广勇、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 05 版）

(责编：白宇、胡永秋)