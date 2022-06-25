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王毅向拉丁美洲社会科学院第二十四届大会发表视频致辞

2022年06月25日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京6月24日电　国务委员兼外长王毅6月24日向拉丁美洲社会科学院第二十四届大会发表视频致辞。

　　王毅表示，中国高度重视同拉美社科院的合作。去年，双方共同成功举办“当代中国讲堂”系列活动，为增进中国同拉美和加勒比国家相互了解和信任发挥了积极作用，也为中方发展同拉美社科院关系奠定了良好基础。今天，中国正式成为拉美社科院观察员国。中方愿以此为契机，进一步密切同拉美社科院交往合作，加强中拉交流互鉴，为实现中拉可持续发展贡献更多智慧和力量。

　　王毅表示，面对百年变局和世纪疫情，中国同拉美和加勒比国家守望相助，同克时艰，推动中拉关系进入了平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。前不久，中国国家主席提出全球发展倡议和全球安全倡议，为维护世界和平与安全、促进全球可持续发展指明了方向。中方愿同拉美和加勒比各国携手合作，共同守护和平安宁，推动经济复苏，增进人民福祉，构建中拉命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月25日 02 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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