新华社华盛顿6月24日电（记者孙丁）美国联邦最高法院24日推翻近半个世纪前在联邦层面确立堕胎权的判例“罗诉韦德案”，这意味着女性堕胎权将不再受美国宪法保护。

美联邦最高法院1973年曾就“罗诉韦德案”做出裁决，确认美国宪法保护女性堕胎的自由。但反堕胎人士和团体一直寻求推翻这一判例。

美联邦最高法院保守派大法官塞缪尔·阿利托在裁决书中认为，“罗诉韦德案”论证薄弱，没有解决堕胎问题，反而激起争论、加深分歧。3名自由派大法官在反对意见中说，随着“罗诉韦德案”被推翻，数百万美国女性失去一项基本的宪法保护。

联邦最高法院是在审议针对密西西比州一项堕胎限制法的上诉案后做出推翻“罗诉韦德案”裁决的。据报道，美国20多个州预计禁止或严格限制堕胎行为，其中13个州的堕胎禁令在“罗诉韦德案”被推翻后将立即生效。

24日，堕胎权的支持者和反对者在华盛顿国会山上的联邦最高法院外分别举行示威活动，大批警察在现场维持秩序。

联邦最高法院是美国司法系统最终上诉法院，有权评审和推翻下级法院裁决，同时也是美国宪法的最终解释者。目前，联邦最高法院中有6名保守派大法官、3名自由派大法官。该法院近期接连公布重要裁决，受到美国各界关注和讨论。

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