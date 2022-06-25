新华社北京6月24日电 2022年6月23日至24日，习近平主席以视频方式分别主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会并发表重要讲话。6月22日，习近平主席还在金砖国家工商论坛开幕式发表主旨演讲。会议结束之际，国务委员兼外长王毅接受中央媒体采访，介绍中国办会情况，阐释习主席提出的重大理念主张及深远影响。

王毅说，继三亚会晤和厦门会晤之后，中国第三次主办金砖国家领导人会晤，这是党的二十大之前最重要的主场外交活动，对于共同维护国际公平正义、重振全球发展事业、推动构建人类命运共同体具有重要意义。

当前，世界进入新的动荡变革期，百年变局与世纪疫情叠加共振，经济复苏步履维艰，安全挑战更加突出，全球发展事业遭遇逆风逆流。各国对国际公平正义的呼声更加强烈，人民对发展合作的愿望更加迫切。习近平主席站在全人类福祉的高度，引领金砖会晤形成一系列开创性、引领性、机制性成果，充分展示了大国领袖的历史担当和天下情怀，为世界和平与发展作出新的中国贡献。

一、捍卫公平正义，为维护世界和平主持公道

王毅说，一段时期以来，冷战思维、集团政治抬头，传统和非传统安全威胁层出不穷。一些国家力图扩大军事同盟谋求绝对安全，胁迫别国选边站队制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊。国际局势中不稳定、不确定、不安全因素上升，世界面临分裂对抗的现实风险。

和平犹如阳光和空气，是人类赖以生存和发展的基本要素，是全世界人民的殷切期盼。习近平主席在发言中深刻指出，两次世界大战和冷战对抗的惨痛历史表明，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，只会导致战争冲突。乌克兰危机再次给世人敲响警钟：迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。习近平主席强调，只有人人都珍爱和平、维护和平，只有人人都记取战争的惨痛教训，和平才有希望。

习近平主席在今年博鳌亚洲论坛年会首次提出全球安全倡议，获得国际社会热烈反响。本次金砖国家领导人会晤期间，习近平主席进一步阐释了倡议的内涵和现实意义，强调各国要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧与争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。习近平主席明确指出，国际社会要摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识。

习近平主席还强调，金砖国家作为重要的新兴市场国家和发展中大国，要勇于担当、勇于作为，为世界注入积极、稳定、建设性力量。要维护公道、反对霸道，维护公平、反对霸凌，维护团结、反对分裂。要发出公平正义的声音，推动国际社会践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，摒弃冷战思维和集团对抗，反对单边制裁、滥用制裁，以人类命运共同体的“大家庭”超越霸权主义的“小圈子”。

王毅表示，习近平主席的讲话旗帜鲜明、掷地有声，表达了发展中国家热爱和平与安宁、反对霸权与强权的共同心愿，发出了正义之声、和平之声、时代之声。全球安全倡议的提出正当时宜，具有重要现实意义和深远影响，既是对世界和平事业的坚定支持，也为有效应对当前乱局变局指明了方向。中国将同所有爱好和平的国家一道，秉持正义，维护和平，推动构建全球安全共同体。

二、聚焦发展主题，为全球发展合作举旗定向

王毅说，近年全球经济复苏艰难，南北发展鸿沟拉大，国际发展合作动能不足，发展问题在国际议程中日益边缘化，落实联合国2030年可持续发展议程步履维艰。鉴此，习近平主席在联合国大会提出全球发展倡议，旨在推动国际社会重新聚焦发展问题，为破解发展难题贡献了中国方案和中国智慧，提供了重要公共产品。倡议迄今已经得到100多个国家和国际组织的响应，50多国加入“全球发展倡议之友小组”。

本次全球发展高层对话会上，习近平主席进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，提出四点主张：一是共同凝聚促进发展的国际共识，把发展置于国际议程中心位置，落实联合国2030年可持续发展议程；二是共同营造有利于发展的国际环境，建设开放型世界经济，构建更加公正合理的全球治理体系和制度环境；三是共同培育全球发展新动能，推进科技和制度创新，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展；四是共同构建全球发展伙伴关系，南北双方要相向而行，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，不让任何一个国家、任何一个人掉队。

习近平主席还宣布了中方落实全球发展倡议的重要举措，包括创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国－联合国和平与发展基金的投入、成立全球发展促进中心、发布《全球发展报告》、建立全球发展知识网络等，为动员全球发展资源、加快落实2030年可持续发展议程作出中国贡献。对话会还发布了一份包含32项举措的成果清单，覆盖减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等八个领域，包括成立全球减贫与发展伙伴联盟、发起“促进粮食生产专项行动”、建立国际疫苗创新与研发合作联盟、推动建立全球清洁能源合作伙伴关系、建立全球森林可持续管理网络、举办全球发展国际论坛以及向发展中国家提供10万研修研讨名额等。中方期待同国际社会一道，共同落实好对话会成果，开放各方共同参与的项目库，为加速落实2030年可持续发展议程注入强劲动力。

王毅说，举办全球发展高层对话会，标志着全球发展倡议开始落地生根。出席本次对话会的政要，除金砖五国领导人外，还有来自二十国集团轮值主席国印度尼西亚、亚太经合组织轮值主席国泰国、独联体轮值主席国哈萨克斯坦、东盟轮值主席国柬埔寨、太平洋岛国论坛东道国斐济、拉共体轮值主席国阿根廷、非盟轮值主席国塞内加尔、上海合作组织轮值主席国乌兹别克斯坦、阿盟候任轮值主席国阿尔及利亚以及埃及、埃塞俄比亚、马来西亚、伊朗等重要新兴市场和发展中国家领导人，具有广泛代表性和国际影响力。各国领导人以“构建新时代全球发展伙伴关系、携手落实2030年可持续发展议程”为主题，围绕加快世界经济复苏、深化务实合作、落实全球发展倡议、构建新时代全球发展伙伴关系等议题深入讨论，奏响了实现共同发展繁荣的时代强音。

三、促进合作共赢，为完善全球治理体系把脉开方

王毅说，随着国际力量对比变化和全球性挑战增多，加强全球治理、推动治理体系变革已是人心所向、大势所趋。但也要看到，有的国家顽固推行霸权主义、单边主义、保护主义，把世界经济政治化、工具化、武器化，助长逆全球化势头。世界经济复苏正处在关键当口，全球治理变革面临方向性抉择。开放包容还是封闭排他，融合发展还是阵营对抗，关乎全人类的前途命运。

习近平主席深刻指出，开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。我们要坚持开放包容，拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，引导推动全球化健康发展；要维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，消除贸易、投资、技术壁垒，推动构建开放型世界经济；要坚持共商共建共享，加强全球经济治理，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国权利平等、规则平等、机会平等。针对世界经济复苏遇到的挑战，习近平主席指出，只有坚持同舟共济、团结合作，才能战胜经济危机。各方要心往一处想、劲往一处使，加强宏观经济政策协调，防止全球复苏进程放缓甚至中断。主要发达国家要采取负责任的经济政策，避免政策负面效应外溢，避免给发展中国家造成严重冲击。

王毅表示，习近平主席的讲话道出了广大发展中国家心声，为全球治理体系变革明确了方向，为世界经济复苏凝聚了力量。全球治理体系变革如逆水行舟，充满风险挑战。中方将同新兴市场国家和发展中国家一道，坚持经济全球化正确方向，推动构建更加公正合理普惠包容的全球治理体系。

四、顺应时代潮流，为深化金砖国家合作贡献力量

王毅说，金砖国家面积占全球26%，人口占42%，经济总量占25%，代表着发展中大国群体性崛起的历史趋势。金砖合作已经走过16年历程，从建立新开发银行和应急储备，到“金砖+”合作模式，再到确立新工业革命伙伴关系，金砖合作正在进入高质量发展阶段。今年中方还开创性地举行了首次“金砖+”外长对话会，推动金砖机制建设不断走深，成为最具影响力的南南合作平台。

习近平主席在金砖领导人会晤中对金砖未来发展提出四点倡议：一是坚持和衷共济，维护世界和平与安宁，二是坚持合作发展，共同应对风险和挑战，三是坚持开拓创新，激发合作潜能和活力，四是坚持开放包容，凝聚集体智慧和力量。针对近期不少国家提出希望加入金砖机制，习主席指出金砖不是封闭俱乐部，也不是排外“小圈子”，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。新形势下，金砖更要敞开大门谋发展、张开怀抱促合作。应该推进扩员进程，让志同道合的伙伴们早日加入金砖大家庭。习近平主席还在之前举行的金砖国家外长会开幕式上强调，金砖五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

王毅说，在习近平主席擘画引领下，金砖的“中国年”硕果累累，亮点纷呈。中方全年将主办170多场各领域金砖活动，上半年仅部长级会议就举办了20多场，各场“金砖+”活动吸引了50多个非金砖国家参与，金砖影响力不断扩大。今年全年的金砖活动将达成37项重大成果，在数量和质量上都将达到金砖合作的新高度，可以初步归纳为“十大亮点”：

一是发出捍卫国际公平正义的金砖强音。发表《北京宣言》，就支持多边主义、完善全球治理体系等表明共同立场，为维护世界和平提出金砖主张。

二是巩固抗击疫情的金砖防线。启动“金砖国家疫苗研发中心”，搭建辐射发展中国家的联合研发和生产综合平台，助力构建人类卫生健康共同体。

三是为推动构建开放型世界经济作出金砖贡献。发表金砖国家《支持多边贸易体制和世贸组织改革联合声明》，提出《金砖国家加强供应链合作倡议》，凝聚维护多边贸易体制、完善国际贸易规则制定的金砖共识。

四是彰显打赢反腐败斗争的金砖行动。通过《金砖国家拒绝腐败避风港倡议》，深化金砖国家在跨境腐败治理、追逃追赃务实合作，构建新型全球反腐败治理体系。

五是为构建金砖一体化大市场夯基垒台。签署《金砖国家政府间关于海关事务的合作与行政互助协定》，发表《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，为促进贸易便利化、实现经济复苏提供新的增长点。

六是为维护全球粮食安全注入金砖动力。达成首份《金砖国家粮食安全合作战略》，成立“农业农村发展论坛”，展现五国稳定全球粮食生产的务实行动和对全球粮食安全治理的积极贡献。

七是发掘创新发展的金砖潜力。建立“金砖国家技术转移中心网络”，举办“可持续发展大数据论坛”，助力五国经济转型升级和高质量发展。

八是拓展五国前沿科技合作新疆域。建立“金砖国家航天合作机制”，推进航天科技交流与创新，打造和平利用外空、航天技术促进可持续发展的金砖样板。

九是把握数字经济发展的时代机遇。达成“金砖国家数字经济伙伴关系框架”，发出“金砖制造业数字化转型合作倡议”，共同实现跨越式发展。

十是打造面向未来的高质量技术人才储备库。建立“金砖国家职业教育联盟”，举办职业技能大赛、可持续发展目标解决方案大赛、女性创新大赛，促进五国人才链、产业链、创新链衔接。

此外，今年我们还举行了金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛，开展纪录片联拍联播活动，以丰富多彩的人文交流活动，讲好金砖故事，传播金砖声音，促进金砖五国相知相亲。我们还注重加强金砖机制建设，拓展“金砖+”合作，建立更广泛伙伴关系。我们还一致支持讨论推进金砖扩员进程，明确扩员的指导原则、标准和程序。

五、坚持改革开放，为世界经济复苏注入中国动力

王毅说，最近一段时间，新冠肺炎疫情跌宕反复，国际局势复杂多变，各种超预期因素叠加，中国经济也受到不小冲击。作为世界经济增长主要引擎，中国如何化解风险挑战、推进高质量发展，成为国际社会普遍关心的问题。

习近平主席在金砖国家工商论坛开幕式上介绍了中国经济形势和政策理念，指出面对复杂严峻的国内外发展环境，中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，有力应对各种挑战。中国坚持人民至上、生命至上，筑牢疫情防控屏障，巩固疫情防控成果，最大程度保护人民生命健康，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。中国将加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标。习近平主席表示，中国将继续提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，打造市场化、法治化、国际化营商环境。欢迎各方在中国投资兴业，共享发展机遇。习近平主席讲话高屋建瓴，振奋人心，阐明了中国经济的内在规律和必然趋势，展现了中国发展的巨大潜力与韧性，增进了外界对中国经济前景的信心。

王毅最后表示，万山磅礴看主峰，乱云飞渡仍从容。在人类历史发展演变的关键时刻，中国成功主办本次会晤，聚焦金砖、超越金砖，回答世界之问、历史之问、时代之问，在国际关系史上写下浓墨重彩的一笔。当前，中国人民正在意气风发地向着第二个百年奋斗目标迈进。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，高举人类命运共同体旗帜，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，为促进世界持久和平与共同发展作出新的更大贡献。

(责编：白宇、胡永秋)