针对美国上周末又发生数起致人伤亡的枪击事件，外交部发言人汪文斌6月21日敦促美方回应美国民众关切，切实保障民众生命安全，让美国民众能够安心地坐在课桌旁、自由地行走在街头上。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国上周再现“血腥周末”，多地发生数起枪击事件，造成多人伤亡。据“枪支暴力档案”网站数据，上周末短短两天时间，美国共发生约220起枪击事件，造成约90人死亡。发言人对此有何评论？

“我们对美国一再发生枪击事件造成严重人员伤亡感到惋惜，对美国政府在减少枪支暴力方面长期未采取任何实质举措感到关切和不安。”汪文斌说。

汪文斌表示，作为世界上枪支暴力最严重的国家，美国枪支暴力受害者数量屡创新高，平均每天有122人死于枪口之下，儿童和青少年死于枪击的概率是其他31个高收入国家总和的15倍。但过去25年来，美国政府迟迟不能出台一项控枪法案。正如美国媒体报道中指出的，“总是有人呼吁采取行动，但随后就被搁置了”。面对本国一再上演的人权悲剧，美方政客只会重复虚伪空洞的安慰说辞，安排表演性质的“哀悼”活动，等下一次恶性枪击事件暴发时不过是再来一遍。

“人们不禁要问，每天目睹自己的亲人甚至是孩子倒在枪口之下却无能为力，美国人民的人权在哪里？面对本国民众被杀戮无动于衷，却对别国事务指手画脚，美国政客们关心的是人权还是霸权？”他说。

汪文斌说，中方敦促美方回应美国民众关切，切实保障民众生命安全，让美国民众能够安心地坐在课桌旁、自由地行走在街头上。“这才是一个关心人权、维护人权的政府该做的事。”（记者朱超）

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