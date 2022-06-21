人民网努尔苏丹6月21日电 （记者周翰博）21日，由哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学孔子学院主办的“第四届阿拉木图地区本土汉语教师教学技能大赛”在线上举行。中国驻阿拉木图总领馆副总领事仲华、阿布莱汗国际关系与外国语大学副校长塔季扬娜·弗拉基米罗夫娜以及阿拉木图多所高校的近50名师生在线出席活动。

仲华在致辞中指出，阿拉木图本土汉语教师队伍素质高、业务精湛，培养了大批符合新时代要求的优秀中文人才。希望孔子学院继续加强本土汉语教师专业技能培训，为中哈人文交流做出新的贡献。

弗拉基米罗夫娜指出，2018年以来，孔子学院定期组织本土汉语教师教学技能比赛，提升了一线教师的实践能力和教学水平，“两国人文交流更加通畅”。

比赛中，选手通过知识问答、教学说课、才艺展示三个环节，向评委和观众们展现了自己的汉语基本功和教学方法。经过激烈角逐，国际哈中语言学院的巴扎尔泰、哈萨克斯坦阿里—法拉比国立大学的穆卡泰和哈萨克斯坦国立女子师范大学的沙米舍娃获得一等奖。

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