新华社北京6月21日电 题：淬炼金砖成色 增添发展活力

新华社记者乔继红 田晨旭 谢彬彬

金砖“中国年”即将迎来重头戏：金砖国家工商论坛、金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会即将在北京拉开帷幕。

“金凭火炼方知色。”在世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有方式展开的当下，行稳致远的金砖合作机制愈显耀眼光芒。面对动荡不安、充满挑战的世界，金砖国家更需深化合作、凝聚共识，助力世界和平与发展。

秉承金砖精神，夯实务实合作根基。金砖国家合作机制自2006年成立以来，一直奉行开放包容、合作共赢的金砖精神，推动合作形式不断丰富，合作领域持续拓宽，合作成果不断涌现。金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地已开展覆盖28个国家超12万人次的人才培训，推出100多个金砖示范项目；金砖国家疫苗研发中心建立，疫苗联合研发和试验等方面的交流合作不断深化……

金砖国家务实合作的丰硕成果，是用实际行动回答了“开放还是封闭，合作还是对抗”的时代命题。面对个别国家鼓吹“经济脱钩”、打造“平行体系”，金砖国家更需坚定信念，秉承金砖精神，以更加深入的伙伴关系和更加丰富的务实合作，为推进经济全球化、构建开放型世界经济注入宝贵信心和动力。俄罗斯金砖国家研究国家委员会专家鲍里斯·沃尔洪斯基说，世界需要新型全球化，而金砖国家合作机制就有助于推动这一进程。

放大金砖声音，完善全球治理体系。金砖五国国土广袤、人口众多，是新兴市场国家与发展中国家的重要力量。近年来，金砖五国深入协商合作，针对国际和地区热点问题不断发出金砖声音。尼日利亚国际事务研究所高级研究员埃费姆·乌比希望，金砖国家更多关注全球治理问题和经济发展不平衡问题，捍卫多边主义，帮助广大发展中国家解决基础设施、融资和治理等事关发展的现实问题。

贡献金砖智慧，共创全球发展新时代。“和羹之美，在于合异。”金砖国家发展历史、文化背景迥异，但却不断深化伙伴关系，推动金砖合作机制从传统的经济、政治“双轨并进”向政治、经济、人文“三轮驱动”转变，成色变得更足，分量变得更重。金砖五国在深化经贸、财政金融、创新、数字经济、绿色发展、减贫脱贫等方面合作成效显著，在促进发展方面积累了丰富的“金砖智慧”。中国作为主席国不断推动“金砖+”优化升级，让金砖合作机制对接更多国家的发展战略、“一带一路”等公共产品和联合国2030年可持续发展议程，推动全球发展倡议走深走实，谱写共同发展的“主旋律”，奏响可持续发展的“交响乐”。

“乘众人之智，则无不任也；用众人之力，则无不胜也。”五年前，金砖国家在中国厦门开启第二个“金色十年”。五年后的今天，金砖国家再次在中国汇聚共同发展的强大力量。加强团结合作比以往任何时候都更加重要。相信多边主义的火炬将使金砖光芒更加耀眼，为百年变局叠加世纪疫情的动荡世界，注入共创美好时代的愿景和力量。

(责编：徐祥丽、贾文婷)