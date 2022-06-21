金砖国家是国际社会积极、向上、建设性力量，为世界注入的是和平发展的正能量

第十二次金砖国家安全事务高级代表会议日前以视频方式举行，各方就加强多边主义和全球治理、应对国家安全新威胁新挑战、加强和完善新疆域治理等重要问题深入交换意见，达成一系列共识。会议进一步深化了金砖国家政治安全领域战略互信与合作，进一步发出了金砖国家团结合作的有力信息，为即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤作出了重要政治准备。

为了构筑伙伴关系、实现共同发展的宏伟目标，为了推动国际关系民主化、推进人类和平与发展的崇高事业，金砖国家走到了一起。金砖国家合作机制成立16年来，政治安全合作一直是金砖战略伙伴关系的重要内容。金砖国家利用外长会晤、安全事务高级代表会议等机制，就重大国际和地区问题加强立场协调，发出更多金砖声音。金砖国家高举多边主义旗帜，强调遵守联合国宪章宗旨和原则，恪守国际法和国际关系基本准则，以对话解争端，以协商化分歧，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

中国是金砖国家合作机制的坚定支持者和参与者，始终以积极和建设性态度参与金砖国家政治安全合作。为加强金砖国家政治安全合作，中国提出构建维护世界和平的伙伴关系，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，坚定维护国际公平正义，维护世界和平稳定；为解决重大国际和地区热点问题，中国强调金砖国家加强协调合作、共同行动，注重标本兼治、综合施策，从根源上化解矛盾，为国际社会实现长治久安作出贡献；为维护全球战略稳定，中国明确指出金砖国家要坚定维护多边主义，推动国际关系民主化，反对霸权主义和强权政治。中国主张为金砖国家政治安全合作指明方向，为共同维护世界和平安全提供重要战略指引。

当前，各种传统和非传统安全威胁层出不穷，单边主义、霸权主义、强权政治威胁上升，人类面临的安全挑战愈发突出。在此背景下，金砖国家加强政治安全合作，是推动金砖合作朝着更高质量方向前进的必然要求。面对重重风险挑战，习近平主席胸怀人类安危福祉，提出全球安全倡议，为破解全球安全困境贡献了中国智慧，为构建持久和平和普遍安全的世界提供了重要遵循。在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞时，习近平主席再次强调全球安全倡议的重要性，明确指出金砖国家要加强政治互信和安全合作，共建人类安全共同体。国际人士指出，习近平主席强调落实全球安全倡议、共建人类安全共同体，对解决和平赤字、安全赤字，推动世界和平与发展，具有重要意义。

发展是安全的基础，安全是发展的条件。金砖国家领导人第十四次会晤聚焦“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，客观上要求各方在新的国际形势下进一步加强政治安全合作，为共同发展创造良好条件、塑造有利环境。不久前，金砖国家外长会晤发表联合声明，强调面对当前国际形势新特点新挑战，金砖国家应加强团结合作，携手应对新冠肺炎疫情冲击等，并重申对多边主义的承诺，致力于加强和完善全球治理，展现出金砖国家全力争取和平安全的不懈努力。金砖国家加强与新兴市场和发展中国家团结合作，有利于改革和完善全球治理体系，推动实现更加公平、更可持续、更为安全的发展。

金砖国家的发展壮大，带动了国际格局调整的速度、广度、深度，正在从根本上改变世界政治经济版图。金砖国家是国际社会积极、向上、建设性力量，为世界注入的是和平发展的正能量。展望未来，金砖国家延续政治安全合作良好势头，将持续为世界和平与发展、构建人类命运共同体作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 03 版）

(责编：贾文婷、徐祥丽)