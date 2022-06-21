新华社达喀尔6月21日电（记者王子正）巴马科消息：马里外长迪奥普20日表示，中国以生存权和发展权为首要的基本人权，走出了一条成功的人权发展道路，这正是萨赫勒地区国家需要学习借鉴的。

迪奥普是在当天举行的“生存权和发展权是萨赫勒地区国家人权发展首要事项”研讨会开幕式上作上述表示的。马里总理代表、司法和人权部长卡索格以及中国驻马里大使陈志宏出席开幕式。

迪奥普在致辞中说，萨赫勒地区国家长期面临恐怖主义威胁和贫困问题，马方认为确保人民有饭可吃、有医可看、有家可归，这是谈论其他方面人权的基础。马方在人权领域与中方有相同或相似立场，主张在国际人权交流中尊重各国主权，不需要颐指气使的“人权教师爷”，坚决反对将人权问题政治化和工具化。

卡索格表示，萨赫勒地区国家面临严峻安全问题，严重制约社会经济发展。马里政府将解决安全问题作为首要事项，极力改善全境安全形势，努力确保人民的生存权和发展权，推动马里人权事业不断向前发展。

陈志宏在致辞中说，中国政府高度重视人权事业发展，奉行以人民为中心的人权理念，坚持将人权普遍性与自身实际相结合，走出了一条符合国情的中国特色人权发展道路。中方始终支持各国根据自身国情和本国人民愿望自主选择人权发展模式和道路，愿同世界各国在平等和相互尊重基础上开展交流，坚决反对个别国家在人权问题上搞“双重标准”，反对将人权问题政治化和借人权问题干涉别国内政。

本次研讨会将持续两天，来自中国、马里和其他萨赫勒地区国家上百名人权领域专家学者通过线上或线下方式与会。

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