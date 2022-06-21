新华社华盛顿6月20日电 通讯：“为什么我们的现实是这样？”——美国少年命丧音乐节枪击案令人痛心

新华社记者孙丁

美国一电视台记者琳赛·沃茨20日在社交媒体上写道：“为什么我们的现实是这样？我们的孩子应该享有安全。”19日晚，美国首都华盛顿发生一起枪击事件，造成1人死亡、3人受伤。死者是一名未成年人。

当晚，数百人参加在华盛顿北部举行的一场露天音乐节，现场欢歌笑语、热闹非凡。散场时，突然传出“砰！砰！砰！”几声枪响，人们惊声尖叫、四散而逃，现场一片慌乱。

据华盛顿警方通报，死者名叫蔡斯·洛伦佐·普尔，年仅15岁。

目击者丹尼尔·戴森接受采访时说，普尔中枪倒地时，他就在旁边。戴森尝试帮助这位非洲裔少年，自己的衣服上也沾满了鲜血。“他叫喊着找妈妈，听着让人十分痛心。”戴森回忆说：“没有人能够救他，只能眼睁睁看他失去生命，我难受极了。”

警察在现场发现多把枪支，包括一把用来射伤一名成人的手枪。华盛顿警方20日发表声明说，调查工作正在进行，调查人员正搜集证据、询问证人，同时呼吁公众提供能够帮助识别犯罪嫌疑人的信息。

近几日是美国六月节“小长假”，各地组织活动庆祝美国奴隶制在150多年前终结。戴森说，音乐节上人们很开心，可乐极生悲，目睹这些让人难以承受，无法用言语表达。“我永远无法忘记这一幕。”他说。

据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，今年以来，美国已有超过2万人因枪支暴力失去生命，包括615名12岁至17岁青少年。美国今年已经发生278起造成至少4人死伤的“大规模枪击”事件。

戴森说，必须想办法解决枪支暴力问题，否则美国可能每天都有无辜孩子因此丧命。

不到一个月前，一名枪手闯入得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学开枪行凶，造成19名儿童和两名教师遇害，震惊美国及国际社会。

舆论压力下，在控枪问题上长期不作为的华盛顿政客就枪支安全改革立法展开磋商，并在一周前对外宣称达成跨党派立法框架协议。然而，犹他州共和党籍参议员迈克·李日前在接受美国媒体采访时透露，参与磋商的联邦参议员们实际上并没有达成一致，因此拿不出一份法案草案。

除了华盛顿，美国其他一些城市过去两天内也发生枪击事件。其中，纽约市曼哈顿区哈莱姆20日凌晨的一起枪击事件造成1人死亡、8人受伤。

美国民调网站“538网站”最新数据显示，42%的美国人把“犯罪或枪支暴力”列为美国面临最重要的问题之一，与5月初相比增加19个百分点。美国作家玛丽琳·杰弗里·鲁宾逊日前在《华盛顿邮报》发表评论文章指出，美国枪支暴力问题正在危险的方向上不断演进。

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