新华社新德里6月21日电 专访：期待金砖国家领导人会晤为全球发展注入更多金砖力量——访联合国前副秘书长南威哲

新华社记者胡晓明

联合国前副秘书长、印度前驻华大使南威哲日前在接受新华社记者书面采访时表示，人们非常期待即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤为全球发展注入更多金砖力量，为维护世界特别是发展中国家共同利益发出更响亮的金砖声音。

南威哲说，金砖国家一直致力于平衡发展，以维护发展中国家利益。金砖国家新开发银行等机构已经开始在各自领域产生重大影响。

他说，印度与金砖国家伙伴有着密切的经济和文化关系，高度重视金砖合作机制作为协调、磋商与合作平台的作用。多年来，印度为加强金砖合作提出了一些重要倡议，涵盖在线教育、医疗保健、中小企业合作、旅游、青年交流、灾害管理等领域。今年，金砖国家组织的多场系列活动和会议将在印度举行。

“随着新冠疫情的出现，世界各地尤其是南亚地区的贫困现象明显加剧，这增加了全球应对多方面挑战的紧迫性。”南威哲说，中国提出的全球发展倡议有助于解决粮食安全、新冠疫情、发展融资、气候变化和绿色发展等紧迫的全球性问题。

南威哲说，当今世界不稳定、不确定因素日益增多。在复杂形势下，此次金砖国家领导人会晤值得期待。“金砖国家领导人通过会晤，努力就世界面对的一系列重要问题达成共识具有重要意义。”

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