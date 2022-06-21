新华社北京6月21日电（国际观察）深化金砖合作 淬炼金砖“成色”——为全球发展贡献金砖力量

新华社记者刘轶芳

自2006年序幕开启，金砖国家合作已走过16个年头。金砖国家优势互补，不断深挖合作潜力，拓宽合作领域，成为新兴市场和发展中国家联合自强的典范。

在当前世纪疫情同百年变局叠加共振、国际格局加速演变、世界经济复苏任重道远的背景下，金砖国家不断深化共识，加强合作，为应对全球挑战贡献“金砖主张”，为全球发展贡献“金砖力量”。

金砖合作加速前进

从经济、政治安全领域合作到经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”，金砖国家一步一个脚印，合作不断走深走实，发展为具有重要影响的国际机制。作为今年金砖国家主席国，中国提出以全面深化经贸、财金、创新、数字经济、绿色发展、减贫脱贫等合作为抓手，铺设加速全球发展的“金砖快线”，金砖合作领域不断扩展，层次不断加深，成果加速落实。

互利共赢的经贸合作是金砖合作的强劲内生动力。16年来，金砖国家经济总量占全球经济比重不断提升，国际贸易参与度显著上升。金砖国家推动建立新开发银行、应急储备安排、新工业革命伙伴关系和科技创新合作框架等成功合作机制；制订《金砖国家经济伙伴战略2025》，将贸易投资和金融、数字经济、可持续发展视为重点合作领域，为金砖国家经贸合作勾勒出清晰的路线图。

塞内加尔经济学家伊德里萨·迪安迪说：“金砖国家在全球产业链中占据重要地位，通过经济合作，这些国家在全球经济复苏中发挥重要作用。”

公共卫生合作方面，金砖国家疫苗研发中心今年3月正式启动。五国共同提出《加强疫苗合作，共筑抗疫防线》倡议，在疫苗联合研发和试验、合作建厂等方面深化交流合作。

承担金砖国家疫苗研发中国中心建设任务的北京科兴中维生物技术有限公司介绍说，中国与巴西、南非等国在新冠疫苗领域的务实合作取得重要成果。中国中心与巴西布坦坦研究所启动疫苗本地化生产合作，为其后中国与十余个国家的疫苗合作开创先河。截至2021年12月，中国中心已向巴西提供新冠疫苗半成品6.2万升，折合成品1亿剂。

金砖力量助推发展

金砖五国人口占全球总人口比重超过40%。2021年，五国国内生产总值合计约占全球经济总量的23%。金砖国家宏观经济稳定对实现世界经济复苏和稳定具有重要作用，是推动全球发展的重要力量。

去年，中方提出全球发展倡议，呼吁国际社会更加重视发展问题，加强国际发展合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程。今年，中国将“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”作为金砖“中国年”的主题，推动金砖合作机制成为全球发展的“加速器”。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔说，金砖合作议程与全球发展倡议相契合，让世界重新聚焦发展议题，金砖国家将成为助力世界经济复苏、践行真正多边主义不可或缺的力量。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托说，疫情之下，金砖合作对世界来说更加重要，无论是防疫还是经济复苏，金砖合作都是推动世界走出当前困境的重要力量。

金砖五国充分认识到农业和乡村振兴对发展的重要性。中国今年将减贫和粮食安全作为办会重点之一，致力于加强金砖国家农业合作，促进粮食安全和农村地区全面发展。

巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺说，在中方推动下，金砖国家将探讨成立金砖国家农村发展工作组，以促进五国农业农村可持续发展，助力实现消除贫困和零饥饿目标，此举既“合宜”又“合时”，中国脱贫攻坚的方法经验值得世界借鉴。

金砖机制拓展“增色”

五年前，中国提出“金砖+”合作模式，推动建立更广泛的金砖合作伙伴关系，让更多发展中国家从中受益，得到各方积极响应。拓展“金砖+”合作，不仅回应了新兴市场和发展中国家期待，更有助于提升金砖国家的代表性和影响力，为世界和平发展作出更大贡献。

今年，金砖国家领导人和有关新兴市场国家及发展中国家领导人将共同出席全球发展高层对话会，以加强战略协作，为构建新时代全球发展伙伴关系作出“金砖贡献”。

印度尼赫鲁大学教授狄伯杰十分看好“金砖+”合作及其对促进全球发展的积极意义，认为这有助于推动全球治理更加公平合理。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说，金砖国家合作机制具有开放性，并不局限于现有成员国。在面临全球性挑战时，金砖国家将更有能力应对挑战，解决危机。（参与记者：郭宇靖、王子正、张亚东、闫洁、刘锴、倪瑞捷、胡晓明、李晓渝、谢昊、罗婧婧、陈昊佺）

(责编：贾文婷、高歌)