新华社布鲁塞尔6月20日电（记者康逸）欧洲央行行长拉加德20日表示，当前欧元区经济活动受到能源成本高企、贸易条件恶化以及居民可支配收入受到高通胀影响等诸多不利因素影响，面临更大不确定性。

拉加德当天在出席欧洲议会听证会时说，受乌克兰危机影响，欧洲面临的经济和地缘政治格局发生了巨大变化，高通胀问题也对欧洲央行货币政策产生影响。欧洲央行预计，2022年欧元区经济将增长2.8%，2023年和2024年均将增长2.1%。如果出现能源供应严重中断、价格进一步飙升的情况，预计2022年欧元区经济将仅增长1.3%，2023年将萎缩1.7%。

拉加德说，随着欧元区经济重新开放、需求尤其是服务业需求复苏，供应瓶颈持续，各行业价格普涨，通胀水平不断上升。今年5月，欧元区通胀率按年率计算达8.1%。预计2022年欧元区通胀率将达6.8%，2023年和2024年将分别达到3.5%和2.1%。

拉加德表示，鉴于当前的通胀环境，欧洲央行决定进一步采取措施，使货币政策正常化，并将根据最新数据及对通胀中期发展的评估决定调整速度。

为应对通胀，欧洲央行本月9日宣布，计划7月加息25个基点，并从7月1日起停止净资产购买。市场普遍担忧，随着欧洲央行结束购债计划，欧元区国家融资成本将大幅攀升，金融分化将加剧，债务危机风险上升。

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