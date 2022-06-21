人民网堪培拉6月21日电 （记者陈效卫）20日，中国驻巴布亚新几内亚大使曾凡华应邀出席我援建巴新恩加省医院项目竣工交接仪式，并向巴新总理马拉佩和恩加省省长伊帕塔斯转交项目“金钥匙”。

曾凡华祝贺项目竣工并表示，恩加省医院顺利建成移交，是中巴新卫生健康合作新的重要成果。两国同为发展中国家，双方合作体现的是相互支持与帮助，展示的是友谊与信任，谋求的是合作与共赢。中方愿继续为巴新经济社会发展提供力所能及的帮助。

马拉佩表示，巴新政府由衷感谢中国政府对该项目提供关键性资金支持。令人羡慕的恩加省医院体现了“中国建造”的高水平，将在巴新发挥积极的示范作用。巴新政府将进一步深化同中国在各个领域的务实合作，并积极支持各省加强医疗卫生以及其他领域基础设施建设，不断提高发展水平，增进人民福祉。

伊帕塔斯表示，建设一个拥有现代化设施和先进技术的医疗健康中心是恩加省和巴新人民长期以来的梦想，在中方的大力支持下，这个梦想成为现实。恩加省人民为取得这个全国领先的成就感到自豪。

恩加省医院是中国政府通过优惠贷款支持建设的巴新重点民生项目，由广东建工对外建设有限公司承建。该医院将成为巴新乃至南太平洋岛国地区最现代化的综合性医院之一。

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