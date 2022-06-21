中新社莫斯科6月21日电 (记者 田冰)作为2022年金砖国家主席国，中国将围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，主办包括金砖国家领导人第十四次会晤在内的多场活动。俄罗斯科学院远东研究所《远东问题》代总编、首席研究员安德烈·达维多夫20日在接受中新社记者采访时表示，作为世界第二大经济体，中国在金砖国家合作中发挥了重要作用。

达维多夫指出，金砖国家领导人第十四次会晤的主题非常重要。这次会晤是在世界格局发生转变——从单极世界向多极世界转变的关键时期进行的。构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代，这是金砖国家，特别是中国和俄罗斯长期以来一直倡导和努力追求的，而其他三个成员国印度、巴西和南非，也是各自地区发展中国家最突出和最重要的代表之一。完全有理由相信，金砖国家未来将成为新兴市场国家和发展中国家的经济、政治和人文合作的中心。

达维多夫表示，作为世界第二大经济体，中国在金砖国家合作中发挥了重要作用。几十年来，中国在经济、贸易、科技等各领域取得了举世瞩目的成就，而发达国家用数百年时间才走完工业化道路。因此，中国在金砖国家合作框架下的作用极为重要。它不仅体现在金砖国家合作的“内容”，而且更包涵其有效、务实运作所必需的政治氛围。他认为，尤其是中印关系的积极基调为金砖合作创造了一个良好的开端。达维多夫表示，在金砖国家合作框架内最重要的不仅仅是贸易和投资方面的关系，还有科学、技术和创新方面的关系，尤其是有助于加强参与国的政治联系。

达维多夫表示，希望即将到来的金砖国家领导人会晤能够在经济和政治主权化背景下的互动领域为未来打下良好基础，因为在理顺世界秩序的条件下，金砖国家完全有可能成为重构新世界秩序的核心，未来世界的文明结构将围绕着它而创造。

达维多夫指出，在即将到来的多极化世界中，金砖国家合作的发展和深化应建立在民主的基础上，并兼顾金砖框架下每个参与国的意愿和具体情况，广泛采纳各方合理意见和建议，从而做大蛋糕，扩大朋友圈。他认为，金砖国家共同关注的首先应该是维护世界和平、保障全球安全、打击暴恐、互助互信。

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