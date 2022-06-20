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“中国这十年”主题影像展在中共三大会址纪念馆开幕

2022年06月20日19:12 | 来源：人民网-国际频道
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嘉宾参观“时代画卷 人民有感——‘中国这十年’主题影像展” 图片为主办方提供
嘉宾参观“时代画卷 人民有感——‘中国这十年’主题影像展” 图片为主办方提供

人民网北京6月20日电（记者曲颂）6月20日，“时代画卷 人民有感——‘中国这十年’主题影像展”在广州中共三大会址纪念馆开幕。展览由中国外文出版发行事业局指导，中共广州市委宣传部支持，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、广州市文化广电旅游局共同主办，中共三大会址纪念馆承办。

开幕活动上，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）主任姜永钢表示，中国这十年的发展进步，汇聚成真切的获得感、幸福感、安全感，熔铸到我们每一个中国人心中，咫尺光影，连接成中国特色社会主义新时代的宏伟画卷，铺陈出中华民族伟大复兴中国梦的精神家园。今年是党的二十大召开之年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国必将迎来更为广阔的发展前景。

广州市文化广电旅游局二级巡视员欧彩群表示，希望观众通过在中共三大会址纪念馆参观“中国这十年”主题影像展，勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，以史为鉴、勇毅前行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

本次展览聚焦“中国这十年”，旨在通过精彩影像讲述这十年人民共享发展成果的故事。

展览将持续至9月20日。

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(责编：徐祥丽、吴成良)

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