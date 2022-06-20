旅法二胡演奏家果敢与法国科隆乐团联袂献艺。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎6月19日电 （记者刘玲玲）当地时间19日，由中国对外文化集团有限公司主办的“中华风韵”交响音乐会在法国巴黎香榭丽舍剧院成功举办，为巴黎观众献上了一场“中法合璧”的音乐盛宴。中国驻法国使馆公使陈力、文化公参严振全与法国各界人士及当地华侨商会代表共同观看了当晚的音乐会。

音乐会由创立于1873年的法国科隆乐团担纲演奏，中国青年指挥家钱骏平挥棒。音乐会以《礼献》开场，此曲由获得第60届格莱美奖“最佳当代古典音乐作曲奖”提名的华人作曲家周天创作。作曲家受中国传统乐府诗启发，用五音繁会的音乐语言展现了交响乐团的无穷张力，将中国民族音调、现代和声和强烈节拍完美融合，展现了中华文化的深厚底蕴。

为凸显中法文化交流互鉴的特色，音乐会特邀旅法多年的二胡演奏家果敢与科隆乐团联袂献艺，合作演奏了气势磅礴热烈奔放的中国名曲《赛马》和凄婉悠扬饱含深情的法国香颂《爱的赞歌》，一动一静恰如二胡琴弦，在交响乐的烘托下流淌出动人心弦的曼妙旋律。

音乐会上半场以陈其钢创作的钢琴协奏曲《二黄》收尾，由旅欧青年钢琴家王致仁演奏。其创作动机源自京剧中二黄的过门，作曲家巧妙地将中国音乐语言与西方作曲技法相互嫁接、贯通，完美体现了东西文化之间的融合。

音乐会下半场，科隆乐团演奏了弥漫着神秘的东方色彩的《酒神之舞》，后由中国男高音鲁智全和法国女高音厄米尼·勃朗德尔共同献唱中国歌曲《长江之歌》和法国歌剧《采珠人》选段《你不懂我的心》。音乐会压轴曲目是中国著名作曲家鲍元恺创作的民歌主题管弦乐组曲《炎黄风情》中的五首具有明显地域特色的作品，分别取材于巴蜀地区的山歌《太阳出来喜洋洋》，江南地区俏皮活泼的民间小调《杨柳青》，流行于陕北地区的叙事歌曲《兰花花》，“绕口令”式的云南童谣《猜调》以及华北地区广为流转的对唱歌曲《对花》。五首乐曲各有特色，脍炙人口，流传久远，生动展示了地跨东西南北、情及喜乐悲愁的炎黄子孙生活画卷，带给了法国观众不一样的音乐体验。

“中华风韵”是中国对外文化集团有限公司打造的高端对外文化交流品牌，旨在推送中国舞台表演艺术精品力作登陆世界各国主流剧院，不断提升中华文化的国际影响力。此次“中华风韵”音乐会是继昆曲《浮生若梦》、中央民族乐团音乐会、舞剧《丝路花雨》《逐梦天涯》后又一次重返巴黎。

(责编：苏缨翔、杨牧)