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中国驻俄罗斯大使馆举办“中国大使奖”颁奖仪式

2022年06月18日20:09 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科6月17日电（记者赵冰）中国驻俄罗斯大使馆16日晚举行“中国大使奖”颁奖仪式。仪式上，中国驻俄罗斯大使张汉晖向俄方获奖者代表颁发了由使馆设计的奖章和证书。

　　中国驻俄大使馆设立的“中国大使奖”旨在激励俄罗斯青年科技专家为新时代中俄科技创新合作作出更大贡献。自2020年起，共有9个领域36名俄罗斯青年专家获得该奖项。

　　张汉晖在仪式上致辞说，“中俄科技创新年”2021年年底圆满收官。双方在联合科研攻关、共建科研机构、联合培养人才、产业和地方合作等领域取得实质性成果，为各领域互利合作、创新发展提供了有力支撑。中俄科技创新合作已成为两国最活跃、最富成效的领域之一，逐渐成为两国关系的新亮点。俄罗斯青年科技人才将发挥更加重要的作用。

　　俄罗斯（国际）科学工程社团联盟副主席德鲁卡连科在致辞中表示，近年来俄中科技合作稳步向前。两国学者应肩并肩紧密合作，以应对人类面临的共同挑战。在当前复杂多变的国际局势中全面深化俄中两国科技合作具有重要意义。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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