近日，多个国际金融机构发布数据和报告，认为疫情冲击并不会对中国经济造成长久的影响，中国经济长期向好的基本面没有改变，并给出了看好中国经济的三大理由。

理由一：进出口贸易受疫情影响有限

根据路透社报道，德国联邦统计局日前公布的数据显示，德国4月份对华贸易几乎没有受到中国新冠疫情“封控措施”以及由此导致的供应链混乱的影响。

数据显示，德国4月份从中国进口了总价值为167亿欧元的商品，同比增长52.8%，其中化工产品的进口增加6倍，成为带动德国进口总值增加的主要因素，其他商品组别也出现大幅增长的情况。

2022年2月18日，中欧班列（齐鲁号）中国青岛—德国曼海姆双向对开首班列车从上合示范区青岛多式联运中心出发。新华社发（王昭脉摄）

实际上，中国进出口贸易并没有像某些西方媒体报道的那样受到疫情严重冲击。

海关总署数据显示，中国对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均实现增长。2022年前5个月，中国货物贸易进出口总值16.04万亿元，比去年同期增长8.3%。其中，5月份，中国货物贸易进出口总值3.45万亿元，同比增长9.6%。其中，出口1.98万亿元，增长15.3%；进口1.47万亿元，增长2.8%。

理由二：长期增长动能仍在

据美国消费者新闻与商业频道报道，摩根大通资产管理公司全球市场策略师蒂尔曼·加勒尔日前表示，尽管短期不确定性仍然存在，但“清零”政策、紧缩的财政政策和严格的监管等都是周期性的，而非结构性的，这意味着中国的长期增长动力保持不变。

“与欧洲和北美国家的央行相比，中国央行‘有更大的灵活性来支持经济’。同时，中国财政政策也在调整，将有更多的资金专门用于投资铁路、机场和其他基础设施项目，以及减税和刺激汽车消费等。”加勒尔说，“中国股市正在变得更具吸引力。”

图为中国人民银行总行大楼。新华社发

摩根大通资产管理公司全球固定收益策略主管迈尔斯·布拉德肖认为，中国国债是全球市场“最令人兴奋的部分”。

“经济在放缓，利率在上升，但中国没有放松货币政策。对于欧美国家的固定收益投资者来说，中国资产是一个很好的多元化投资选择。”布拉德肖说。

理由三：绿色产业潜力巨大

根据新加坡《联合早报》报道，瑞银集团日前发布的报告显示，中国碳密集型行业进行绿色转型将使绿色金融成为中资银行未来10年收入增长的主要因素。

瑞银估计，到2031年，来自绿色贷款和绿色债券的收入可能会增加至年均2000亿美元，约为中国银行业整体收入的15%。

“虽然到目前为止，（中国）绿色金融的影响力还很小，但我们认为其规模潜力巨大。”瑞银分析师们说。

工信部数据显示，去年，面对内外部复杂多变的经济形势和来自供应链的压力，中国新能源汽车销售完成352.1万辆，连续7年位居全球第一。

2022年5月9日，在广西大化县北景镇板兰村，一辆新能源汽车在充电。新华社发（张爱林摄）

根据中汽协的数据，今年第一季度，中国新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆，同比增长均为1.4倍，市场占有率达到19.3%。新能源汽车产销表现明显好于行业。

世界银行日前发布的最新一期中国经济简报认为，中国经济下半年增长势头有望反弹。

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